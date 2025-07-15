Туркменистан принимает участие в региональном тренинге по продвижению гендерно-чувствительного подхода в медицинской практике в Центральной Азии

Алматы, Казахстан — 15 июля 2025 года — В Год мира и доверия Туркменистан подтверждает свою приверженность международному и региональному сотрудничеству в сфере безопасности, социальной защиты и здравоохранения, а также, как нейтральное государство, выступает с рядом инициатив, направленных на защиту человеческого достоинства и укрепление устойчивости в регионе.

В этом контексте в Алматы начался региональный тренинг высокого уровня под названием «На пути к уважительному уходу: преодоление гендерных предубеждений в медицинской практике». Мероприятие организовано Программой содействия действиям по борьбе с наркотиками в Центральной Азии – Фаза 7 (CADAP 7) и направлено на повышение осведомлённости и компетенций представителей системы здравоохранения и гражданского общества в вопросах травмоориентированного, гендерно-чувствительного подхода к женщинам, употребляющим синтетические наркотики и новые психоактивные вещества (НПВ).

Туркменистан представлен на тренинге национальной делегацией, в состав которой вошли представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Туркменского государственного медицинского университета имени М. Гаррыева, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, а также Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана.

Двухдневное обучение (15–16 июля), проходящее в отеле Kazzhol, объединяет специалистов из стран Центральной Азии. Программа тренинга направлена на преодоление стигмы и гендерных стереотипов в здравоохранении, а также на развитие у медицинских работников навыков оказания уважительной, ненасильственной и профессиональной помощи женщинам, сталкивающимся с проблемами употребления психоактивных веществ.

Основные цели тренинга:

• Повышение осведомлённости о психическом и репродуктивном здоровье женщин, употребляющих НПВ;

• Продвижение уважительного и гендерно-чувствительного медицинского ухода, учитывающего последствия травматического опыта;

• Развитие коммуникативных навыков у специалистов здравоохранения для оказания эмпатичной и этичной помощи;

• Создание площадки для диалога между медицинскими работниками, представителями НПО и женщинами с личным опытом употребления наркотиков.

Особое внимание в программе уделено специальной сессии «Роль мужчин в медицине: формирование гендерно-чувствительных подходов к оказанию помощи женщинам», направленной на развитие у мужчин-врачей и консультантов навыков уважительного общения с пациентками, понимания их эмоциональных потребностей и формирования доверительных отношений.

Данный тренинг реализуется в рамках CADAP 7 как часть усилий Европейского Союза и стран-партнёров по укреплению системы общественного здравоохранения и продвижению правозащитного подхода к вопросам, связанным с употреблением наркотиков. Инициатива также поддерживает национальные приоритеты Туркменистана по модернизации здравоохранения и обеспечению инклюзивного, ориентированного на пациента подхода. ///nCa, 15 июля 2025 г. (в сотрудничестве с CADAP)