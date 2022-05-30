Аркадаг Бердымухамедов проинспектировал строительство нового административного центра Ахалского велаята

В субботу, 28 мая, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, во время которой ознакомился с ходом строительства нового административного центра данного региона, а также провёл первое рабочее совещание.

Свои отчеты представители председатель Государственного комитета по строительству центра Ахалского велаята Д.Оразов и хяким нового города Ш.Дурдылыев.

Аркадаг ознакомился с генеральным планом подземных переходов, а также чертежами их месторасположения.

Также он поинтересовался качеством используемых материалов и подчеркнул, что они должны отличаться надёжностью, долговечностью, экологичностью, эстетичностью и соответствовать климатическим условиям страны.

Аркадаг Бердымухамедов предложил одну из улиц будущего города назвать проспектом Акхана. Именно там будет установлена скульптура этого легендарного ахалтекинского скакуна.

Далее он ознакомился с благоустройством площади Флага и дал ряд рекомендаций относительно создания здесь всех условий для проведения праздников и торжеств.

Подводя итоги встречи, Аркадаг предложил проводить подобные совещания на еженедельной основе. ///nCa, 30 мая 2022 г.[Источник фото – скриншоты туркменского телевидения]