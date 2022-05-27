Президент Сердар Бердымухамедов отправился в поездку по Дашогузскому велаяту

В четверг, 26 мая, отправился с Президент Сердар Бердымухамедов отправился с поездкой в Дашогузский велаят.

В рамках визита президент ознакомился с ходом строительства воздушной линии электропередачи Балкан–Дашогуз, а также с положением дел в животноводческой отрасли и на земледельческих угодьях северного региона страны.

Глава государства прибыл на строительную площадку ЛЭП напряжением 500 киловольт, прокладка которой продолжается на территории Дашогузского велаята.

Данный объект является составляющим звеном проекта энергетического кольца в стране, которые соединить энергосистемы Ашхабада и велаятов.

На территории стройплощадки вице-премьер Ч.Пурчеков (электроэнергетика, промышленность) провел презентацию проектов, относящихся к электроэнергетической отрасли, которые запланированы к реализации в ближайшие годы.

На рассмотрение Президента Туркменистана были вынесены проекты и схемы энергосистемы страны и её экспортных направлений, в том числе демонстрирующие объёмы и маршруты поставок туркменской электроэнергии в соседние государства.

Кроме того, главе государства были продемонстрированы следующие проекты:

схемы и проекты перевода Дашогузской и Ахалской государственных электростанций на комбинированное управление

месторасположения солнечно-ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт в этрапе Сердар Балканского велаята

Генеральный план и проект Центра по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования в Бюзмейинском этрапе города Ашхабад.

Комментируя доклад, глава Туркменистана отметил, что ввод в эксплуатацию ЛЭП Балкан–Дашогуз будет способствовать формированию в стране единого энергетического кольца, что наряду с повышением надёжности обеспечения электроэнергией внутренних потребителей обусловит увеличение экспортного потенциала страны.

Затем, Президент побывал в животноводческом хозяйстве «Garagum» этрапа Гёроглы.

Он отправился на одно из чабанских пастбищ расположенные в пустыне. Его встретил чабан-верблюдовод Атамырат Ишанбердиев.

Президент поинтересовался работой чабана, его стадом, состоянием здешних пастбищ, а также семейной жизнью животновода и отведал угощение, приготовленное в установленной на месте стойбища юрте.

После беседы глава государства пожелал успехом чабану и подарил ему подарки.

Затем с борта вертолета Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с состоянием каналов и реки Туркмен и Шасенем. Это главные оросительные системы на земледельческих угодьях Дашогузского велаята.

Главу государства сопровождал советник Президента Туркменистана по сельскохозяйственным вопросам А.Язмырадов.

Президент поручил Язмырадову продолжить последовательную работу по содержанию в надлежащем состоянии оросительных сетей региона. При этом подчёркивалась необходимость реконструкции ирригационных систем возделываемых земель и водохозяйственных сооружений, а также строительства новых водохранилищ.

В частности, в целях улучшения водоснабжения земледельческих угодий страны, осуществляется подготовка к строительству большого искусственного водоёма на одном из наиболее благоприятных участков долины между реками Шасенем и Туркмен, берущими своё начало от водохранилища Дуебоюн.

В рамках проекта предусматривается выложить русло реки Шасенем бетонным покрытием.

Глава государства распорядился с учётом требований времени и на основе последних научных достижений продолжить комплексную работу, направленную на успешное решение задач в области укрепления продовольственной безопасности и улучшения мелиоративного состояния земледельческих площадей.

По завершении облёта Президент вернулся в Дашогуз. Визит в велаят продолжается. ///nCa, 27 мая 2022 г. [источник фото – TDH]