Ассоциация «3-Damja» запустила приложение для начинающих садоводов

Фермерская ассоциация «3-Damja» уже более 16 лет в предгорьях Копетдага занимается органическим производством ягод и фруктов. В Бахерденском этрапе Ахалского велаята в садах ассоциации без каких-либо химических удобрений выращиваются малина, смородина, черешня, миндаль, урюк, яблоки.

«3-Damja» не только систематически расширяет свою производительность, но и делится опытом со стартапами в экологическим эко-агропроизводстве посредством информации на веб-сайте https://3-damja.info

Теперь фермерам доступна и онлайн-консультационная платформа ассоциации «3-Damja» в приложении «Sargyt 3-DAMJA», которое доступно здесь: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.damjapp

С помощью этого приложения можно:

проконсультироваться или поделиться опытом по вопросам органического садоводства,

определиться с выбором культур и селекцией,

получить информацию об оптимальном типе орошения с учетом метеорологических данных, свойств почвы и воды.

заказать свежую малину, смородину, черешню и овощи, а также продукты их переработки – компоты, джемы.

Через приложение «Sargyt 3-DAMJA» доступны оптовая или розничная доставка заказа по мобильному телефону.

Приложение работает на русском и туркменском языках и включает в себя такие разделы, как «Помощь фермеру», «Информация», «Фото», «Заказ», которые доступны как. Платформа также содержит Законы Туркменистана о сельском хозяйстве.

Команда 3-DAMJA работает с 2005 года. Помимо выращивания чистой ягодной, фруктовой и овощной продукции, компания занимается исследованиями и испытаниями в Мургабе в Йолотенском этрапе в сфере создания таких же хозяйств в обычных полевых условиях Туркменистана с проблематичными почвами. ///nCa, 25 мая 2022 г.