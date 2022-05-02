Туркменистан сегодня празднует Ораза Байрам

Сегодня Туркменистан празднует Ид аль-Фитр (Ораза Байрам). Согласно указу президента, опубликованному в ходе заседания кабинета министров в пятницу, это выходной день.

В своем послании народу Президент Сердар Бердымухамедов сказал: «От всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, вобравшим идеалы гуманизма и добронравия! Убеждён, что посвящённые Ораза байрамы содержательные мероприятия приумножат чувство любви туркменистанцев к независимой нейт­ральной Отчизне, со скоростью резвого скакуна устремлённой в году «Эпоха народа с Аркадагом» к новым высотам прогресса!»

«Туркменский народ, веруя во Всемогущего Аллаха, будучи привержен высоким принципам добронравия, дружбы и братства, глубоко почитает месяц Ораза как время телесного и духовного очищения и благословенную Gadyr gijesi – Ночь милосердия и добродетели», – говорится в послании президента. /// nCa, 2 мая 2022 г.