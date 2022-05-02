Награждены победители второй Олимпиады по французскому языку в Туркменистане

Эльвира Кадырова

В субботу, 30 апреля, в Институте международных отношений состоялась церемония награждения ценными призами победителей второй Олимпиады по французскому языку среди школьников.

С 18 по 28 апреля языковое состязание собрало школьников из 12 столичных учреждений, в том числе 9 общеобразовательных школ Ашхабада с преподаванием французского языка, Ашхабадской международной школы, французской школы MLF-Bouygues и Французского института.

Организованный совместно Министерством образования Туркменистана и Французским институтом при Посольстве Франции, при поддержке городского отдела образования, первый тур (диктант и тест на французском языке) прошел в учебное время в каждой школе.

Финал, состоящий из устного теста, был проведен в школе № 4, специализирующейся на обучении французскому языку.

Итак:

– Галустян Эалита (школа № 27 в категории 5-е классы, Аманов Тимур, школа № 27 в категории 9-е классы), занявшие первое место получили ноутбуки, подаренные компаниями Bouygues Turkmen и VINCI Construction;

– Ягмырова Гулайым (школа № 72), Аганиязова Айлар, (школа № 7З), занявшие второе место, получили французские духи от La Boutique de Paris и наборы аксессуаров от швейцарского бренда Tissot;

– Шохрадова Шейда (школа № 143), Какабаева Гульчемен (школа № 72), занявшие третье место получили подарочные купоны от салона красоты Dessange и пекарни La Tartine.

– И наконец, все участники олимпиады награждены сувенирами от посольства Канады в Анкаре.

Эта вторая олимпиада, как и конкурс Франкофонии 2022 года, проходит под знаком 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений между Францией и Туркменистаном.

Выбрав тему франкоговорящих путешественников XIX века в Туркменистане, олимпиада подчеркивает гораздо более старые связи между двумя странами.

Сегодня французский язык, который изучают более 130 миллионов человек, является вторым по популярности языком после английского. /// nCa, 2 мая 2022 г.