МИД КНР: Больше деталей о предстоящей встрече стран-соседей Афганистана

Эльвира Кадырова

Во время очередной пресс-конференции в понедельник, 28 марта, министерство иностранных дел Китая предоставило дополнительную информацию о предстоящей министерской конференции соседних с Афганистаном стран:

Третья встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в Тунси, Аньхой, 30-31 марта 2022 года, пройдет под председательством Государственного советника и министра иностранных дел Ван И.

На встрече будут присутствовать министры иностранных дел или представители Пакистана, Ирана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Далее, Государственный советник и министр иностранных дел Ван И возглавит Диалог министров иностранных дел “Соседние страны Афганистана плюс Афганистан”.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки примет участие в Диалоге по приглашению, а министры иностранных дел Индонезии и Катара будут приглашены в качестве гостей.

На вопрос о том, чего ожидает Китай от этой встречи, представитель министерства иностранных дел ответил следующее:

Ситуация в Афганистане в настоящее время переживает критический переход от хаоса к порядку, когда афганский народ сталкивается с многочисленными внутренними и внешними проблемами, которые необходимо решать при большей поддержке и помощи со стороны других.

Принимая у себя третью встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, Китай надеется на достижение большего консенсуса по афганскому вопросу со стороны соседних стран, обсуждение путей совместной стабилизации ситуации в Афганистане, поддержки и помощи афганскому народу. Китай также поделится своим мнением с остальным международным сообществом, в том числе соседями Афганистана.

Проводя Диалог министров иностранных дел “Соседние страны Афганистана плюс Афганистан”, мы надеемся лучше понять трудности и потребности афганского народа, донести озабоченность соседних стран по афганскому вопросу, надеемся на работу с афганской стороной над созданием открытой и инклюзивной политической структуры, выстраиванием умеренной и разумной внутренней и внешней политики, проведением борьбы с терроризмом. В то же время мы также ожидаем, что международное сообщество окажет большую поддержку Афганистану и призовет США по-настоящему взять на себя главную ответственность за экономическое восстановление Афганистана. /// nCa, 29 марта 2022 г.