Китай и Исламский Мир намерены выстроить общий путь к устойчивому развитию

Эльвира Кадырова
На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И принял участие в министерском совещании стран Организации Исламского Сотрудничества в Исламабаде. Это было первое участие главы МИД КНР во встрече руководителей внешнеполитических ведомств исламских государств, что стало особенно знаковым на фоне мира, претерпевающего сейчас тектонические сдвиги во всей системе международно-политических отношений.
Ван И на церемонии открытия сессии СМИД озвучил ряд заявлений политического характера, описывающих намерения Пекина к выводу сотрудничества с исламскими странами на качественно новый уровень в многополярном мире. В данном контексте, из выступления главы китайской дипломатии стоит выделить следующие тезисы:
- Китайская и исламская цивилизации являются древними цивилизациями со значительным глобальным влиянием. Обмены между ними, уходящие корнями в глубь веков, выдержали испытание международными превратностями. Дружба всегда оставалась основным направлением наших отношений, равенство – основой нашего взаимодействия, а взаимная выгода – целью нашего сотрудничества.
- Сотрудничество в рамках «Пояса и пути» стало мостом и связующим звеном, соединяющими Китай и исламские страны. На сегодняшний день Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках BRI с 54 исламскими странами и запустил почти 600 крупномасштабных проектов на сумму 400 миллиардов долларов США.
- В современное время с китайской, так и исламской цивилизациями, которые внесли значительный вклад в развитие человеческой цивилизации, обошлись несправедливо. И сегодня обе цивилизации рука об руку продвигаются по пути развития и возрождения. Мы должны решительно выступить за равноправный диалог, противостоять «профилированию цивилизаций» и отвергать понятие столкновения цивилизаций.
- В этом изменчивом и меняющемся мире тема “Налаживание партнерских отношений во имя единства, справедливости и развития” отвечает общему призыву большинства стран мира. Китай будет сотрудничать с исламскими странами в поддержании подлинного многостороннего подхода, защите целей и принципов Устава ООН и защите международной системы, ориентированной на ООН.
- Китай и исламские страны должны твердо поддерживать друг друга в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, твердо поддерживать друг друга в независимом поиске пути развития, соответствующего нашим соответствующим национальным условиям.
- Китай продолжит предоставлять 300 миллионов доз вакцины исламским странам, чтобы помочь им создать линию защиты здоровья.
- Китай будет способствовать большей синергии инициативы “Пояса и пути” и Глобальной инициативы в области развития со стратегиями развития исламских стран.
- Китай будет и впредь поддерживать усилия исламских стран по использованию исламской мудрости для решения текущих горячих проблем. Речь прежде всего идет о палестинской проблематике, кашмирском вопросе и усилиях Афганистана по созданию инклюзивной политической структуры. «Китай поддерживает Россию и Украину в продолжении мирных переговоров и надеется, что переговоры приведут к прекращению огня, прекращению боевых действий и установлению мира. Следует избегать гуманитарных катастроф и предотвращать распространение украинского кризиса, чтобы не затрагивать и не наносить ущерб законным правам и интересам других регионов и стран», – подчеркнул Ван И.
- Китай и исламские страны должны отстаивать мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, которые являются общими ценностями человечества, и отвергать практику разжигания разногласий и конфронтации путем проведения идеологических линий. Ван И также призвал исламские государства совместно противостоять попыткам исказить или очернить незападные цивилизации.
- Китай готов сотрудничать с исламскими странами в продвижении многополярности в мире, демократии в международных отношениях и многообразия человеческих цивилизаций./// nCa, 28 марта 2022 г.