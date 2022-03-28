Китай и Исламский Мир намерены выстроить общий путь к устойчивому развитию

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И принял участие в министерском совещании стран Организации Исламского Сотрудничества в Исламабаде. Это было первое участие главы МИД КНР во встрече руководителей внешнеполитических ведомств исламских государств, что стало особенно знаковым на фоне мира, претерпевающего сейчас тектонические сдвиги во всей системе международно-политических отношений.

Ван И на церемонии открытия сессии СМИД озвучил ряд заявлений политического характера, описывающих намерения Пекина к выводу сотрудничества с исламскими странами на качественно новый уровень в многополярном мире. В данном контексте, из выступления главы китайской дипломатии стоит выделить следующие тезисы: