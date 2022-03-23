Встреча министров иностранных дел стран ОИС в Исламабаде

Эльвира Кадырова

22-23 марта 2022 года в Исламабаде в Пакистане состоялась 48-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Тема Министерской конференции – «Партнерство во имя единства, справедливости и развития».

В СМИД принимают участие министры иностранных дел и высокопоставленные лица из государств – членов ОИС и государств-наблюдателей. Они также в качестве почетных гостей будут присутствовать на Парада в честь Дня Пакистана сегодня (23 марта 2022 года).

Государственный советник и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И присутствовал на встрече в качестве Специального гостя.

В конференции также приняли участие высокопоставленные должностные лица из стран, не входящих в ОИС, высокопоставленные представители системы Организации Объединенных Наций, региональных и международных организаций, включая Лигу арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Сессия СМИД прошла под председательством Министра иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмуд Куреши.

СМИД приобретает особое значение на фоне возможностей и вызовов, стоящих перед мусульманским миром в политической, безопасности, социальной и экономической сферах.

На двухдневной сессии рассмотрено и принято более 100 резолюций по широкому кругу вопросов, включая мир и безопасность; экономическое развитие; культурное и научное сотрудничество; а также гуманитарные, правовые, административные и финансовые вопросы.

Премьер-министр Пакистана призывает ОИС и Китай сыграть определенную роль в урегулировании конфликта в Украине

Премьер-министр Имран Хан выступил с докладом на первом заседании СМИД.

Исламофобия

Приветствуя гостей, премьер-министр Имран Хан сказал: «Народ Пакистана счастлив по данному особому случаю, поскольку в этом году мы также отмечаем наше 75-летие».

«Я особенно поздравляю наших членов ОИС в связи с принятой ООН эпохальной резолюцией о провозглашении 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией – в этот день боевик напал на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия».

Возложив ответственность на руководство мусульманских государств за распространение исламофобии по всему миру, премьер-министр заявил, что после трагедии 11 сентября было создано ложное представление о том, что мусульмане являются террористами.

«К сожалению, мы ничего не сделали, чтобы справиться с этим неправильным повествованием об исламофобии, и в результате просто западный обыватель поверил в него», – отметил премьер, добавив, что весь мир ошибочно связывает мусульман с терроризмом.

«Одна из идей ОИС заключается в защите исламских ценностей», – сказал Имран Хан. По его мнению, исламские ценности никогда не находились под такой угрозой, как сейчас.

Премьер-министр рассказал о том, как когда он занял этот пост, он потребовал от руководителя полиции данные по преступности.

«Я был поражен, увидев, что преступления на сексуальной почве, жестокое обращение с детьми и изнасилования являются самыми быстрорастущими преступлениями в этой стране», – вспомнил Имран Хан.

Он сказал, что в Пакистане растет число разводов, растет пошлость, и это происходит потому, что чем общество становится более либеральным, что оказывает прямое влияние на семейную систему.

Он напомнил о том, что одна из важных вещей в исламе заключается в защите института семьи, воплощающего такие ценности, как уважение к родителям и наставникам.

«Но с культурой, которая распространяется через социальные сети, нам действительно нужно подумать о том, как мы собираемся защитить наши поколения», – подчеркнул премьер-министр Имран Хан.

Афганистан и Украина

Премьер-министр также поделился своим взглядом на глобальную ситуацию, выразив опасение, что мир «движется неправильным путем».

Новая холодная война почти началась, и мир может быть разделен на блоки, сказал он, подчеркнув, что, если 1,5 миллиарда мусульман не займут единую позицию, «мы окажемся нигде».

Ни один другой народ не пострадал так сильно, как народ Афганистана, сказал он, добавив, что впервые за 40 лет в раздираемой войной стране «нет конфликта». «Единственная опасность сейчас заключается в санкциях [введенных в отношении Афганистана] и непризнании», что может вызвать гуманитарный кризис, предупредил он.

По словам Имран Хана, «чрезвычайно важно» стабилизировать Афганистан, потому что это «единственный способ, которым мы сможем остановить международный терроризм на афганской земле».

«Давайте не будем заблуждаться, что какая-то другая страна может прийти и побороть терроризм с помощью беспилотных летательных аппаратов. Единственный путь – это стабильное правительство Афганистана, которое может справиться с терроризмом».

«Любой, кто знает афганский характер, должен быть предупрежден: пожалуйста, не подталкивайте народ Афганистана туда, где он чувствует угрозу своему суверенитету», – добавил Имран Хан.

Премьер-министр призвал ОИС вовлечь афганский народ в международное сообщество, заявив, что, по его мнению, «народ Афганистана достаточно силен, чтобы развиваться и двигаться в верном направлении».

Говоря о продолжающейся войне в Украине, премьер-министр Имран предложил министрам иностранных дел ОИС обсудить, как организация могла бы «выступить посредником, попытаться добиться прекращения огня и прекращения конфликта».

В случае продолжения конфликта, он будет иметь «серьезные последствия для всего мира», предупредил он, добавив, что «все страны, которые не являются вовлечены в конфликт, располагают возможностью повлиять на этот конфликт».

Он снова повторил свое предложение министрам иностранных дел обсудить этот вопрос. Имран Хан подчеркнул, что также намерен обсудит ситуацию с министром иностранных дел Китая Ван, подняв вопрос о том, как ОИС вместе с Китаем «могут повлиять на события в Украине и добиться некоторого прекращения огня и разрешения конфликта». [на основе сообщения изданий The News, Dawn]

Первое участие Китая в министерской встрече ОИС

21 марта 2022 года на встрече с прессой вместе с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши в Исламабаде государственный советник и министр иностранных дел Ван И рассказал о своем участии в 48-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Ван И отметил: «Я впервые присутствую на заседании Совета министров иностранных дел ОИС по приглашению в качестве министра иностранных дел Китая. Это в полной мере отражает сильное стремление Китая и исламских стран к дальнейшему углублению сотрудничества».

Он также указал на то, что темой этой сессии Совета министров иностранных дел ОИС является «Партнерство во имя единства, справедливости и развития», а это имеет особое значение в нынешней международной ситуации. Четыре ключевых слова точно отражают цели участия Китая во встрече и консенсус между Китаем и мусульманскими друзьями.

Китай здесь для «партнерства». Китай и исламский мир имеют глубокие исторические связи, стремятся к схожим ценностям и разделяют исторические миссии. В великом процессе возрождения двух великих цивилизаций мы готовы вместе с нашими друзьями в исламских странах пройти через трудности и препятствия с взаимопониманием и взаимной поддержкой.

Китай здесь ради «единства». Сотрудничество между Китаем и исламским миром является важной частью сотрудничества Юг-Юг. Перед лицом глобальных изменений и пандемии COVID-19, невиданной за столетие, Китаю и исламскому миру необходимо более тесно объединиться, сформировать общие позиции, направить общее послание и защитить общие интересы.

Китай здесь ради «справедливости». Сегодняшний мир нельзя назвать мирным, и международная система и основные нормы, регулирующие международные отношения, сталкиваются с серьезными вызовами. Мы готовы сотрудничать с нашими друзьями в исламском мире, чтобы действовать на основе подлинной многосторонности, защищать суверенитет, независимость и национальное достоинство всех стран, поддерживать Устав и цели ООН и отстаивать справедливость в международных отношениях.

Китай здесь для «развития». Сотрудничество между Китаем и исламскими странами обладает огромным потенциалом, дополнительными преимуществами и широким пространством. Мы готовы сотрудничать с нашими друзьями в целях содействия высококачественному партнерству в рамках инициативы “Пояса и пути”, ускорения прогресса, тем самым внося должный вклад в содействие восстановлению и росту мировой экономики. ///МИД Китая

Министр иностранных дел Турции: Война в Украине выявила двойные стандарты

Война на Украине выявила двойные стандарты международного сообщества, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Выступая на 48-й сессии Конференции министров иностранных дел ОИС в столице Пакистана Исламабаде, Чавушоглу подчеркнул: «Мы слышали такие слова: «Это не Ближний Восток, это не Афганистан. Почему проливается кровь?» Для нас кровь, пролитая в Харькове, и кровь, пролитая в Алеппо, равноценны».

Он вновь заявил о необходимости занять общую позицию в отношении вызовов, с которыми сталкивается мусульманский мир.

«Тема нашей встречи – «Партнерство во имя единства, справедливости и развития». Эта тема не должна быть просто лозунгом, она должна быть наполнена конкретными шагами. Потому что мы добиваемся успеха только тогда, когда мы едины», – сказал он.

Чавушоглу также призвал мусульманский мир заново открыть для себя «14-вековую культуру, искусство, цивилизацию, науку и мудрость ислама». «Классические центры наших цивилизаций, такие как Иерусалим, Дамаск, Алеппо и Кабул, были разрушены. Они потеряли свою идентичность. Названия многих исламских стран стали ассоциироваться с войной, террором, страданиями и массовыми убийствами», – подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Туркменистана встретился со своими турецкими и пакистанским коллегами

22 марта министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел отдельные двусторонние встречи с главами МИД Турции и Пакистана.

«Мы начали наш день в Исламабаде со встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым на полях встречи министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества», – написал Чавушоглу в своем Твиттере.

Во время встречи с министром Куреши стороны обменялись мнениями по проектам в области энергетики и взаимосвязанности между Пакистаном и Туркменистаном, которые могут превратить регион в центр региональной торговли.

Министры иностранных дел двух стран договорились поддерживать контакты и проводить регулярные обмены мнениями для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Куреши рассказал о политике Пакистана «Видение Центральной Азии» и приверженности своей страны расширению взаимодействия с Центральной Азией во имя построения ориентированного на результат, устойчивого и долгосрочного партнерства. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между Пакистаном и Туркменистаном в области торговли и инвестиций, обменов между народами.

Министр иностранных дел Куреши подчеркнул, что мир и стабильность в Афганистане необходимы для достижения целей большей экономической интеграции и регионального взаимодействия. Он подчеркнул важность конструктивного взаимодействия международного сообщества, включая страны региона, для удовлетворения неотложных гуманитарных и экономических потребностей афганского народа.

Создан Целевой фонд гуманитарной помощи Афганистану

Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Хиссейн Ибрагим Таха и Президент Группы Исламского банка развития (ISDB) д-р Мухаммад Аль Джассер подписали 21 марта 2022 года в Исламабаде учредительный устав Целевого фонда гуманитарной помощи Афганистану на полях сессии СМИД ОИС.

Эта церемония подписания является важной вехой на пути запуска работы Целевого фонда гуманитарной помощи Афганистану, о создании которого решение было принято в ходе 17-й Внеочередной сессии СМИД, состоявшейся 19 декабря 2021 года в Исламабаде.

Д-р Аль Джассер подчеркнул готовность и приверженность Исламского банка развития к функционированию Фонда и его стремление тесно сотрудничать со всеми партнерами и международным сообществом в целях координирования усилий в рамках Фонда. В этой связи он заявил, что Банк предпринял все необходимые меры для завершения процесса создания и функционирования Фонда, включая подписание его Устава и открытие банковского счета для получения взносов.

Президент далее призвал всех страны, международные, региональные и двусторонние организации, частный сектор, благотворителей объявить о своих взносах в фонд.

Д-р Аль Джассер отметил, что, поскольку большая часть населения Афганистана проживает в сельской местности и занимается различными сельскохозяйственными видами деятельности, Фонд будет ориентирован на повышение продовольственной безопасности, поддержку малых и средних предприятий для создания возможностей трудоустройства, обеспечение доступа к качественному образованию (особенно для женщин), женщин и молодежи, расширение прав и возможностей, электрификацию сельских районов. [Исламский банк развития] /// nCa, 23 марта 2022 г. [источник фото – APP]