Туркменские и афганские компании подпишут контракт в рамках проекта передачи электроэнергии ТАП

Туркменский концерн Türkmenenergogurluşyk (Туркменэнергострой) Министерства энергетики уполномочен подписать контракт с афганской компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat на проектирование, поставку, строительство, монтаж, испытания и ввод в эксплуатацию блока распределительных устройств на электростанции Нур-эль-Джихад в провинции Герат Туркменистана.

Электростанция Нур-эль-Джихад представляет собой первый участок маршрута Герат-Фарах-Кандагар в рамках сети электроснабжения TАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан).

Раннее медиа-сайт Turkmen Portal сообщил 28 января 2022 г.:

Соглашение об увеличении мощности линии электропередачи для подстанции Нур аль-Джихад с 110 кВ до 220 кВ подписали сегодня Туркменистан и Афганистан. Об этом сообщает китайское информагенство Синьхуа со ссылкой на представителей афганской энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

«После четырехдневных переговоров, проведённых в Кабуле между официальными лицами DABS и членами прибывшей делегации Туркменистана и представителями компании Calik Enerji, заключён контракт на увеличение мощности электроснабжения подстанции Нур-аль-Джихад со 110 кВ до 220 кВ.», — говорится в сообщении.

Туркменскую делегацию возглавил руководитель международных энергетических проектов Туркменистана Мырат Артыков.

Кроме проекта подстанции, стороны обсудили строительство ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В Афганистане существует острая нехватка электроэнергии. По словам представителей DABS, горной стране требуется 850 мегаватт электроэнергии в год. Внутренние производители электроэнергии поставляют только 230 мегаватт, остальные 620 мегаватт импортируются из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана.

На протяжении уже многих лет Туркменистан поставляет Афганистану электроэнергию на льготных условиях. В сентябре прошлого года в Чарджевском этрапе Лебапского велаята состоялся пуск в эксплуатацию газотурбинной электростанции мощностью 432 МВт, которая позволит нарастить объёмы поставок электроэнергии в страны Центральной Азии, а также в Афганистан. /// nCa, 14 марта 2022 г.