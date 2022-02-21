Тренинг ЕБРР для женщин-предпринимателей “Исполнительное лидерство”

Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) приглашает руководителей и владельцев бизнеса, а также руководителей высшего и среднего звена принять участие в онлайн-тренинге по совершенствованию навыков влияния для женщин-лидеров в рамках инициативы “Женщины в бизнесе – исполнительное лидерство”.

Постоянно меняющиеся современные условия требуют новых подходов к управлению. Главная компетенция лидера сегодня – это умение влиять и повышать свою эффективность. Влияние важно распространять во время переговоров, в управлении взаимоотношениями, управлении конфликтами, создании эффективной команды.

Во время тренинга вы сможете повысить свой уровень эмоционального интеллекта, понимая себя, свой стиль управления, влияя на себя и окружающую среду и более эффективно взаимодействуя с подчиненными.

Тренинг будет охватывать следующие темы:

Распознавание проблем и подготовка к новым возможностям.

Управление профессиональным профилем и репутацией.

Требования к эффективному управлению взаимоотношениями.

Продвинутые навыки ведения переговоров.

Эффективные процессы решения проблем и принятия решений.

Решение операционных проблем и рисков.

Эффективное командное руководство.

Управление конфликтами.

Курс основан на лучших международных практиках, он интерактивный и включает практические упражнения и реальные примеры лидерства. Интерактивность обеспечивается с использованием функции онлайн-платформы, на которой будет проводиться вебинар. После тренинга все участники пройдут коучинговые сессии (индивидуальные встречи) с тренером в соответствии с международными стандартами коучинга ICF.

Тренинг будет проходить онлайн (3 часа в день): 23, 25, 28, 30 марта и 1, 4 апреля 2022 года.

Участие в онлайн-тренинге бесплатное. Обучение финансируется Европейским союзом.

Количество участников ограничено, в связи с чем отбор участников будет осуществляться на конкурсной основе.

Для получения формы заявки – orazaz@ebrd.com — Заполненная заявка должна быть подана не позднее 4 марта 2022 года. /// nCa (в сотрудничестве с ЕБРР в Туркменистане)