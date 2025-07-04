Туркменистан укрепляет связи с Пакистаном и ОАЭ на полях саммита ОЭС: фокус на ТАПИ и энергетическое сотрудничество

4 июля 2025 года на полях 17-ого Саммита Организации экономического сотрудничества состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхак Даром.

В ходе конструктивной беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив развития туркмено-пакистанских отношений. Также были рассмотрены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули значимость региональных проектов, таких как газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

В этот же день прошли переговоры с Министром промышленности и передовых технологий Объединённых Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере энергетики, в частности в газовой отрасли. ///МИД Туркменистана, 4 июля 2025 г.