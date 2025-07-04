Туркменистан наращивает усилия по совершенствованию своего рынка ценных бумаг при поддержке ПРООН

Ашхабад, 4 июля 2025 г. – В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана, направленного на содействие укреплению институциональной и регулятивной среды для развития финансовых рынков, в Ашхабаде с 2 по 4 июля 2025 года был проведён трёхдневный семинар для специалистов Министерства финансов и экономики и Ашхабадской фондовой биржи.

В ходе семинара международный эксперт ПРООН Елена Андреева представила участникам такие ключевые аспекты функционирования рынка ценных бумаг, как финансовые инструменты и виды ценных бумаг, структура учетной системы рынка ценных бумаг, деятельность депозитариев по хранению ценных бумаг и учету прав инвесторов на эти ценные бумаги, а также деятельность регистраторов по регистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг.

Семинар стал эффективной платформой для открытых дискуссий, в ходе которых также обсуждались проект программы развития рынка ценных бумаг Туркменистана до 2030 года и план практических шагов по её реализации.

Помимо обучающих сессий, эксперт ПРООН провела отдельные консультации с представителями Министерства финансов и экономики и Ашхабадской фондовой биржи, представив результаты работы по совершенствованию национального законодательства в области рынка ценных бумаг и разработке комплекса мероприятий, направленных на дальнейшее развитие финансовой системы страны.

Эта инициатива отражает последовательную и стратегическую направленность долгосрочного сотрудничества между ПРООН и национальными партнёрами, нацеленную на укрепление институциональной и нормативной базы. В рамках проекта приоритетное внимание уделяется развитию законодательства, подготовке стратегии развития рынка ценных бумаг, формированию эффективной институциональной структуры и созданию депозитарной системы. ///nCa, 4 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)