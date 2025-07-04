Азербайджан провел знаменательный 17-й Саммит ОЭС в Карабахе под лозунгом «Новое видение ОЭС для устойчивого и климатоустойчивого будущего»

Азербайджанская Республика под председательством Президента Ильхама Алиева успешно провела 17-й саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) 3-4 июля 2025 года в Ханкенди, продемонстрировав свою приверженность продвижению регионального сотрудничества и устойчивого развития.

Саммит, проходивший под общей темой “Новое видение ОЭС устойчивого и климатоустойчивого будущего”, завершил динамичную и инклюзивную неделю ОЭС, которая проходила с 1 по 4 июля 2025 года в разных городах Карабахского региона.

В саммите также приняли участие:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Заместитель Председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан.

В саммите приняли участие министры из десяти государств-членов ОЭС. Также присутствовали представители наблюдателей ОЭС, в том числе Турецкой Республики Кипр и Организации тюркских государств, специальные гости из Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также главы международных организаций, включая генеральных секретарей D8, СВМДА, ЭСКАТО ООН, ТРАСЕКА, МФТ и заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Наций. В саммите также приняли участие специализированные учреждения и вспомогательные органы ОЭС, включая Банк торговли и развития ОЭС, Институт культуры ОЭС, Институт образования ОЭС, Научный фонд ОЭС, Ассоциацию производителей семян ОЭС и Парламентскую ассамблею государств – членов ОЭС (PAECO).

Лидеры ОЭС выразили свою единую решимость укреплять региональное сотрудничество, уделяя особое внимание торговле, связуемости и экологичным преобразованиям, подчеркнув при этом важность достижения целей в области устойчивого развития. Они также подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в таких ключевых областях, как туризм, энергетика, наука, образование и культурный обмен, которые являются основными элементами структуры ОЭС, признав их жизненно важную роль в содействии взаимопониманию, инновациям и инклюзивному развитию во всем регионе.

В рамках Саммита была проведена серия форумов с участием многих заинтересованных сторон. 1 июля в Агдаме состоялся Молодежный экологический форум на тему “Повышение роли молодежи в построении устойчивого будущего, устойчивого к изменению климата”. Вслед за этим 2 июля в Лачине состоялся женский форум ОЭС, посвященный теме “Повышение роли женщин в построении устойчивого будущего, устойчивого к изменению климата”. В тот же день 6-й ОЭС бизнес-форум собрал лидеров бизнеса и инвесторов в Физули под девизом “Содействие инвестициям и торговле как катализатор устойчивого развития в ЭКО-регионе”. Содержательные дискуссии и выводы, полученные на молодежных, женских и деловых форумах в ходе ОЭС–недели, будут способствовать формированию нового концептуального документа Организации: Стратегических целей экономического сотрудничества до 2035 года.

17-й саммит ОЭС послужил важной платформой для укрепления общей приверженности государств-членов устойчивому экономическому росту, более глубокой региональной интеграции и инклюзивному развитию.

На саммите состоялось важное событие – Казахстан подписал Хартию Центра экологически чистой энергии, который базируется в Баку.

Следующий саммит ОЭС запланирован на 2027 год и будет проведен Иране, что позволит продолжить движение в направлении регионального сотрудничества и прогресса.

Делегация Туркменистана приняла участие в 17-ом саммите ОЭС «Новое видение ОЭС для устойчивого и климатоустойчивого будущего»

4 июля 2025 года в городе Ханкенди делегация Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в 17-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) «Новое видение ОЭС для устойчивого и климатоустойчивого будущего».

В ходе мероприятия было отмечено, что саммит стал платформой высокого уровня для укрепления многостороннего сотрудничества, координации усилий и выработки согласованных решений, направленных на обеспечение устойчивого, инклюзивного и сбалансированного развития.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в своем выступлении подчеркнул значимость принятия нового программного документа, который призван определить цели и приоритеты экономического сотрудничества стран-членов ОЭС до 2035 года.

Туркменистан подтвердил свою приверженность принципам многостороннего сотрудничества в рамках ОЭС, особо выделив приоритетные направления, такие как создание эффективных логистических маршрутов, диверсификация маршрутов поставок энергоресурсов, развитие «зеленой» энергетики, устранение барьеров на пути развития торговли, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в области современных технологий и инноваций.

В этом контексте, было предложено рассмотреть возможность создания механизма координации энергетической политики государств-членов ОЭС для обеспечения надежных поставок энергоресурсов и укрепления энергетической безопасности региона.

В целях дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала ОЭС было предложено провести работу по дальнейшей интеграции транспортно-логистических систем.

Также была констатирована целесообразность активизации прямых контактов между деловыми кругами, в том числе посредством использования возможностей сотрудничества между торгово-промышленными палатами.

Кроме того, выражено убеждение, что активизация культурно-гуманитарных связей позволит укрепить фундамент для дальнейшей интеграции и процветания региона ОЭС.

Участники мероприятия констатировали, что результаты Саммита будут способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ОЭС. ///nCa, 4 июля 2025 г.