Туркменская делегация встретилась с министром энергетики Пакистана

Эльвира Кадырова

С 31 января по 4 февраля 2022 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым находится в Пакистана с рабочим визитом. Цель визита обсуждение реализации двух флагманских трансрегиональных проектов – газопровода ТАПИ и проекта электропередачи ТАП.

В первый день визита делегация была принята федеральным министром энергетики Пакистана Мухаммадом Хаммадом Азхаром.

Стороны подтвердили приверженность реализации проекта ТАПИ и подчеркнули необходимость его ускорения.

В свете растущего спроса в Пакистане на энергоносители, министр Азхар выразил решимость своей страны по скорейшему завершению проекта ТАПИ.

По результатам переговоров решено в ближайшее время провести заседание технической рабочей группы по проекту электропередачи TАП с целью выработки предварительных технико-экономических параметров проекта.

Также намечено провести заседание технической рабочей группы по проекту газопровода ТАПИ для разработки будущей дорожный карты с учетом изменившейся динамики проекта.

В состав туркменской делегации входит председатель правления и генеральный директор TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов; Начальник Отдела международных энергетических проектов в направлении Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана М. Артыков; Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов; председатель концерна “Туркменэнергогурлушык” Н. Атаев; а также представители проектной компании – Calik Holding.

С пакистанской стороны на встрече присутствовали секретарь энергетического подразделения Сайед Асиф Хайдер Шах, секретарь нефтяного подразделения Али Раза Бхутта и высокопоставленные должностные лица Министерства энергетики.

В течение последних нескольких лет Пакистан испытывает острый энергодефицит, оказывающий давление на экономику страны. Энергетический кризис бьет в первую очередь по экспортным отраслям, в том числе текстильной промышленности, которая служит основным источником валютных поступлений в бюджет.

На сегодняшний день по расчетам пакистанских экспертов, спрос в стране оценивается в 6,8 млрд. кубических футов в сутки, при этом внутренняя добыча газа составляет менее 4 миллиардов кубических футов в сутки. На одну-четвертую дефицит покрывается за счет импортного СПГ. Однако цены на этот вид топлива выросли из-за скачка цен на сырую нефть.

Как отмечается в комментарии пакистанской газеты The Express Tribune, Пакистан импортирует сжиженный природный газ (СПГ) в рамках спот-сделок по цене 12 долларов за миллион БТЕ. Предположительно, газ, который в будущем будет поставляться по ТАПИ, может обойтись Пакистану в 6-7 долларов за миллион БТЕ, и даже возможный пересмотр этой стоимости в сторону повышения не будет представлять особой сложности.

По ТАПИ протяженностью 1840 км планируется доставлять в Афганистан, Пакистан и Индию до 33 миллиардов кубометров природного газа в год с туркменского месторождения Галкыныш и прилегающих газовых месторождений в течение следующих 30 лет. /// nCa, 2 февраля 2022 г.