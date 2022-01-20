Международный Фестиваль TEKNOFEST 2022 приглашает мир

Открыт прием заявок на участие в технологические соревнования ТЕКНОФЕСТ, которых ждали и с интересом следили тысячи молодых людей. Ветер ТЕКНОФЕСТА, одного из крупнейших авиационных фестивалей в мире, в этом году будет дуть с севера! Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST 2022 пройдет в Черноморском регионе (Турция) на территории аэропорта Samsun Çarşamba с 30 августа по 4 сентября 2022 года.

Фестиваль организован Фондом Turkey Technology Team, Министерством культуры и туризма Турции и профильным Министерством Турции при поддержке ведущих корпораций в области авиации и космических технологий.

Основная цель TEKNOFEST 2022- демонстрация главных достижений ведущих технологических компаний, развитие и поддержка отрасли, а также поддержка молодежи, создающие технологии будущего.

Во время фестиваля, на котором ожидается около миллиона посетителей, будут организованны соревнования по 39 категориям: от авиа и автомобилестроения до искусственного интеллекта, беспилотных летательных и подводных аппаратов.

Участие в мероприятиях, семинарах и авиашоу организованных в рамках TEKNOFEST-2022 является бесплатным и открытым для всех желающих.

Для заполнения анкеты пройдите по ссылке: https://teknofest.org/tr/competitions/

Последний срок подачи документов: 28 февраля 2022 года.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: teknofest.org

/// nCa, 20 января 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Ашхабаде)