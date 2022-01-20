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Кампания «Hello Türkiye» от Управления коммуникации при Аппарате президента Турции

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Управление коммуникации при Аппарате президента Турции запустило кампанию под названием «Hello Türkiye», чтобы эффективно объявить об использовании национального и международного названия страны как «Türkiye» в международных СМИ.

В рекламном ролике, подготовленный в рамках усилий по укреплению бренда Турции, были изображены иностранные туристы в разных частях Турции, отправляющие свои сообщения, каждый из них вслух произнося «Hello Türkiye» своим акцентом.

Вышеупомянутое видео распространяется по многим странам с хэштегами #helloTürkiye и публикациями в социальных сетях блогеров и инфлюенсеров мира.

Кампания направлена ​​на использование фразы «Türkiye», чтобы предотвратить использование название нашей страны на разных языках по-разному. В этом контексте пресс-советники от Управления коммуникации, работающие за рубежом, также проводят различные мероприятия по анонсированию кампании.

Глава Управления коммуникации Фахреттин Алтун в своей оценке по этому поводу напомнил, что в декабре 2021 года был опубликован циркуляр с подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана об использовании названия нашей страны только как «Türkiye» в международных СМИ, и заявил, что это решение является важным шагом, предпринятым в соответствии с целью установления единства дискурса и укрепления турецкого бренда на международной арене.

Алтун подчеркнул, что Турция укрепляет свою самобытность и идентичность в языке и общении, как и во всех областях.

«Вместе будем укреплять турецкий бренд»

Сообщив, что они создадут бренд-офис Турции для укрепления бренда Турции, Алтун заявил, что этот офис будет работать в области глобального бренда Турции и способствовать укреплению имиджа страны и ценности бренда.

Отметив, что указанный офис будет работать вместе с частным сектором и государственными учреждениями и организациями, Алтун сказал: «Конечно, очень важно, чтобы каждый сегмент нашего общества проявлял чуткость и поддержку. Для нас очень важно, чтобы наши общественные учреждения, неправительственные организации, научные круги, наша пресса использовали и произносили название нашей страны как «Türkiye» (Турция) в своей работе, переписке, мероприятиях и организациях, которые они посещают. Мы можем еще больше укрепить турецкий бренд во всем мире, действуя едино».

Ссылки:

https://www.instagram.com/iletisim/reel/CYqS62OIACa/?utm_medium=copy_link

https://twitter.com/iletisim/status/1481521501304238080?s=21

https://twitter.com/communications/status/1481521794683125763?s=21

https://youtu.be/yLBQHecOmxw

https://www.instagram.com/tv/CYqTZjMjgKZ/?utm_medium=copy_link

https://www.linkedin.com/posts/iletisimbaskanligi_hellot%C3%BCrkiye-activity-6887287722084581376-DK0x

https://youtu.be/ZxJWS78HKnU

 

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