Дружба и добрососедство между Узбекистаном и Туркменистаном нерушима

Узбекистан и Туркменистан издревле соседствуют в мире и согласии. Наши страны связаны общностью истории, культуры и ценностей, схожестью языков, традиций и обычаев.

В 2022 году Узбекистан и Туркменистан отмечают 29-летие установления дипломатических отношений. Узбекистан и Туркменистан – миролюбивые страны, добрые соседи. Наши страны поддерживают друг друга как в двусторонних связях, так и на международной арене.

Из Узбекистана в Туркменистан экспортируются сельскохозяйственная техника, свежие и переработанные фрукты и овощи, минеральные удобрения, стройматериалы, химическая, готовая текстильная продукция и оказываются различные услуги. Из Туркменистана в нашу страну поставляются нефть и нефтепродукты, механическое оборудование, полимеры пропилена, другие химические товары. Несмотря на глобальные негативные последствия пандемии, товарооборот между странами по итогам 2020 г. составил 527 млн. долл., что почти в 3 раза больше по сравнению с 2017 г. (177 млн. долл.). Согласно данным Госкомстата Узбекистана на 2020 г., Туркменистан вошёл в первую десятку стран по объёму и темпам роста в экспорте товаров (сельхозтехника, свежие и переработанные фрукты и овощи, минеральные удобрения, стройматериалы, химическая и готовая текстильная продукция) и услуг Узбекистана.

Наши страны также связывает крупный энергетический маршрут в регионе – газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай годовой пропускной способностью до 55 миллиардов кубометров газа, а также реализация транзитного коридора «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман». Транспортная сфера также является одним из приоритетных направлений сотрудничества. Взаимно интегрированные автомобильные и железные дороги наших стран выполняют транзитную функцию и для третьих государств. Об этом свидетельствуют автомобильный и железнодорожный мосты “Туркменабад – Фараб” через реку Амударья.

Связывающая узбекский и туркменский народы схожесть истории, культуры и обычаев является общим достоянием наших народов. Эта близость служит прочной основой для развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Туркменская диаспора в Узбекистане насчитывает 192 тысячи человек. У нас созданы все условия для сохранения и развития их языка, культуры и обычаев. В Узбекистане функционируют 44 школы с обучением на туркменском языке. Министерство народного образования для этих школ выпускает учебники на туркменском языке. В Каракалпакском государственном университете готовят специалистов по туркменской филологии, в Нукусском государственном педагогическом институте имени Аджинияза ведется подготовка учителей туркменского языка.

Ярким символом вечной дружбы, единства и культурной близости народов служат открытие в городе Ташкенте улицы имени туркменского поэта, философа и классика литературы Махтумкули и барельефа с его изображением, запуск парка «Ашхабад», учреждение Дома узбекско-туркменской дружбы и комплекса «Улли ховли» в Хорезмской области Узбекистана.

В свою очередь в столице Туркменистана открыта улица Алишера Навои, а в городе Туркменабад Лебапского велаята – улица имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Кром того, в Узбекистане с особой радостью восприняли добрую весть о строительстве парка «Ташкент», который будет служить ярким символом многовековой дружбы двух народов.

Близкие соседи, пьющие воду из одной реки никогда не будут враждовать между собой, или подводить друг друга, они всегда будут жить в мире и согласии и взаимной поддержке и никакие силы не смогут сломать эту крепкую вековую дружбу между нашими народами. ///nCa, 14 января 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)