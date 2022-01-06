Туркменистан надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане

Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что в Туркменистане с озабоченностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Республике Казахстан.

Исходя из многовековых уз дружбы и братства, добрососедских связей и отношений стратегического партнерства, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана.

Выражаем твердую уверенность, что такие качества как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям предков, толерантность, всегда присущие древнему казахскому народу, будут служить прочной основой для решения всех возникших вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и правилами.

/// Пресс-служба МИД Туркменистана, 6 January 2022