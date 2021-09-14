Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и ФРГ обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Сегодня, 14 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.

Министр от имени германского правительства выразил глубокую благодарность за сотрудничество Туркменистана в вопросах обеспечения полетов воздушных судов с целью эвакуации граждан из Афганистана. При этом было подчёркнуто, что незамедлительное предоставление Туркменистаном разрешения на использование своего воздушного пространства, стал решающим фактором в эффективной эвакуации людей.

В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями касательно двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах.

В частности, было отмечено тесное взаимодействие Туркменистана и Германии в процессе «Зеленая Центральная Азия», а также двухстороннее сотрудничество в области образования между правительствами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Была выражена обоюдная готовность к продолжению активного диалога по афганской проблематике.

Министры договорились продолжать на системной основе регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Германии с участием дипломатических миссий. ///МИД Туркменистана, 14 сентября 2021