Министры иностранных дел России и стран Центральной Азии встретились Ташкенте

Эльвира Кадырова

16 июля в Ташкенте прошла четвертая встреча министров иностранных дел России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ключевой темой обсуждений стали вопросы безопасности в регионе на фоне ухудшающейся ситуации в Афганистане и возможности межафганского урегулирования в новых геополитических реалиях, формирующихся в связи с выводом войск США и НАТО из этой страны.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что установление мира в Афганистане является одной из важных составляющих стабильного и поступательного развития региона Центральной Азии.

Туркменская сторона предложила усилить взаимодействие в рамках инициатив по Афганистану, выдвинутых Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Мередов выразил готовность Туркменистана и впредь готов оказывать максимальное содействие в продвижении совместных усилий в целях установления мира и стабильности в Афганистане.

В целом, участники встречи подтвердили общие подходы в отношении террористических угроз, угроз незаконного оборота наркотиков, иностранных террористов-боевиков, стягивающихся к Афганистану из зон военных действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Министры иностранных Дел России и пяти стран Центральной Азии затронули другие темы международной и региональной повестки дня, в том числе меры обеспечения глобальной стратегической стабильности, состояние интеграционных процессов с участием стран региона, экологическое сотрудничество.

Особое внимание было уделено вопросам повышениям устойчивости стран в период пандемии COVID-19.

По итогам заседания главы внешнеполитических ведомств приняли Совместное заявление.

Совместное заявление по итогам четвертой встречи глав МИД стран Центральной Азии и России по ситуации в Афганистане

Участники четвёртой встречи глав внешнеполитических ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, состоявшейся 16 июля 2021 г. в г.Ташкент, отмечают, что текущая ситуация в Афганистане в связи с выводом иностранных войск из этой страны и последовавшая за этим эскалация боевых действий между правительственными силами и Движением талибов, в особенности в ряде граничащих со странами Центральной Азии северных провинций, вызывают серьезную обеспокоенность. В то же время министры полагают, что в условиях новой геополитической реальности необходимо продолжать поиск возможностей для стабилизации военно-политической обстановки и установления мира в Исламской Республике Афганистан (ИРА). В этой связи участники встречи призывают все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и дестабилизирующих действий в интересах обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса.

Убеждены в том, что всеобъемлющий и устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только путем прямых инклюзивных переговоров о политическом урегулировании между самими афганцами, под руководством афганского народа и при более активном содействии государств и международных структур восстановлению Афганистана в постконфликтный период.

Рассчитываем на проведение конструктивных переговоров между официальным Кабулом и Движением талибов с целью выработки согласованных подходов для прекращения многолетней войны и становления Афганистана в качестве мирного, независимого и суверенного государства.

В этой связи приветствуем усилия по национальному примирению в ИРА в рамках всех диалоговых площадок, в т.ч. Стамбульского процесса с учетом итогов 9-й Министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» (30 марта 2021 года, г.Душанбе), расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) и Московского формата консультаций по Афганистану.

Подчеркиваем практическую значимость и эффективность результатов Седьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану RECCA VII (14-15 ноября 2017 года, г.Ашхабад), нацеленных на активную интеграцию Афганистана в систему мирохозяйственных связей.

Признаем важность продолжения инициатив и шагов, направленных на содействие восстановлению социально-экономической структуры ИРА и интеграции этой страны в региональные экономические процессы в соответствии с общими подходами, выработанными на Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» (27 марта 2018 года).

Решительно осуждаем террористические атаки в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане. Сохраняющееся присутствие и деятельность «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каиды», а также других международных террористических группировок являются одной из ключевых составляющих нестабильности ситуации в ИРА, в том числе в ряде северных провинций страны.

Обеспокоены расширением посевов наркотиков, высоким уровнем наркопроизводства и нелегального оборота оружия в Афганистане, что является одним из основных источников дохода террористических группировок, и ожидаем от властей ИРА активизации усилий по борьбе с этой угрозой.

Отмечаем усилия ООН по оказанию содействия правительству и народу ИРА и заявляем о своей поддержке деятельности Миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА), Специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану, а также Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Приветствуем проведение 14 июля 2021 года в г.Душанбе первой встречи министров иностранных дел государств-членов ШОС и Афганистана в формате Контактной группы «ШОС-Афганистан», продолжим последовательную реализацию «Дорожной карты» дальнейших действий Контактной группы, подписанной по итогам саммита ШОС 14 июня 2019 года в г.Бишкеке. /// nCa, 19 июля 2021 г.