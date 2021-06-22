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Высокопоставленный финский дипломат назначен Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

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Эльвира Кадырова

Совет Европейского Союза назначил посла Терхи Хакалу из Финляндии в качестве Специального представителя ЕС по Центральной Азии. Она вступит в должность 1 июля 2021 года.

Хакала – карьерный дипломат с богатым опытом работы в странах Восточного соседства ЕС и Центральной Азии.

Она работала в различных дипломатических миссиях, в том числе в ранге посла, в России, Южной и Юго-Восточной Азии и Женеве. Ее последняя должность – посол по гибридным вопросам, технологиям и безопасности в министерстве иностранных дел Финляндии.

Обязанности Спецпредставителя ЕС для Центральной Азии сосредоточены на продолжающемся и всеобъемлющем сотрудничестве ЕС со странами региона. Сотрудничество охватывает широкий спектр сфер в рамках Стратегии ЕС для Центральной Азии, в том числе такие направления, как безопасность, верховенство закона, окружающая среда, водные ресурсы, изменение климата, образование и права человека с акцентом на положение женщин, деловая среда, инвестиции, устойчивые связи. 

Финляндия активно содействует достижению целей Союза, внося вклад в политический диалог и экономические отношения, а также реализуя проекты сотрудничества в области развития в регионе, говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.

«В Центральной Азии ЕС является желанным и сбалансированным партнером, помогающим решать проблемы региона. У ЕС есть много инструментов, которые можно использовать для содействия восстановлению после глобальной пандемии. В мандате СПЕС для Центральной Азии подчеркивается необходимость укрепления регионального сотрудничества и стабильности во взаимодействии со странами региона и другими международными субъектами.  В ближайшие годы это станет еще более важным, чем раньше», – отметила Хакала.

О после Терхи Хакала

Родилась в мае 1962 года. Поступила на службу в МИД Финляндии в 1988 году

Нынешняя должность – Посол по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки

Сентябрь 2016 – август 2020: Посол, Постоянный представитель Финляндии при ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве.

Сентябрь 2012 – август 2016: Генеральный директор Департамента по России, Восточной Европе и Центральной Азии

Отвечала за разработку и координацию политики и деятельности Финляндии в отношении России, Украины, Беларуси, Молдовы, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как генеральный директор тесно сотрудничала со всеми странами, в том числе проводила ежегодные консультации и надзор за финской программой помощи в целях развития для Центральной Азии. Активное участие в сотрудничестве ЕС как в Брюсселе, так и в регионе.

Сентябрь 2009 – август 2012: Посол Финляндии в Индии

Октябрь 2007 – июнь 2009: Посол, глава Миссии ОБСЕ в Грузии

Сентябрь 2004 – октябрь 2007: Посол в Армении, Азербайджане и Грузии

Август 2001 – август 2004: Директор по Восточной Европе и Центральной Азии

Отвечала за деятельность и разработку политики с Украиной, Молдовой, Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В качестве директора много путешествовала по региону. Сотрудничество с ЕС как в Брюсселе, так и в столицах было важной частью работы, поскольку сеть посольств была довольно скудной.

Сентябрь 2000 – июль 2001: Координатор по делам ЕС

Август 1998 – июль 2000: министр, заместитель главы Миссии в Москве

Декабрь 1996 – июль 1998: Заместитель Генерального консула в Санкт-Петербурге

Апрель 1995 – ноябрь 1996: Советник в Финской группе сопредседателей Минского процесса ОБСЕ по Нагорному Карабаху

Август 1993 – март 1995: Первый секретарь Постоянного представительства Финляндии при ОБСЕ

Апрель 1993 года – июль 1993 года: советник Главы Миссии, Долгосрочные миссии СБСЕ в Косово, Санджаке и Воеводине

Сентябрь 1990 – июль 1993: Второй секретарь Посольства Финляндии в Москве

Июль 1989 – август 1990: атташе, заместитель консула в Генеральном консульстве Финляндии в Ленинграде

Терхи Хакала – магистр искусств, Åbo Akademi, Финляндия. Родной язык финский, свободно владеет шведским, английским и русским языками и базовыми навыками (A2-B1) немецкого, изучает французский язык. /// nCa, 22 июня 2021 г.

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