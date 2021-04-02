Туркмено-Российское сотрудничество

Министры иностранных дел России и Туркменистана провели переговоры

1 апреля, министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ниже приведен текст вступительного слова Лаврова, опубликованным российским МИД:

Уважаемый Рашид Овезгельдыевич,

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Рады приветствовать в Москве. У вас очень насыщенная программа: встречались с Председателем Правительства России М.В.Мишустиным, с заместителем Председателя Совета Безопасности России Д.А.Медведевым, заместителем Председателя Правительства России А.Л.Оверчуком, который является вашим партнером по Межправительственной комиссии. Повестка дня визита говорит о насыщенности наших связей. Будем рады дополнить состоявшиеся переговоры обсуждением внешнеполитической координации, в том числе с учетом инициатив Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова относительно двусторонних отношений и взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.

Ценим внимание Президента Туркменистана к развитию российско-туркменистанских отношений. Именно по его инициативе в 2017 г. в Ашхабаде был подписан Договор о стратегическом партнерстве. Он лежит в основе всех наших планов и конкретных действий. В 2020 г., несмотря на пандемию, эти планы реализовывались, контакты имели место во всех формах, в том числе и в очной. Практически полностью выполнена Программа межмидовского сотрудничества на 2019-2020 гг.

Несмотря на совсем неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, торговый оборот вырос почти на 40%. Это отличный результат. 30 марта с.г. было подписано Межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, которое позволит еще больше нарастить соответствующие связи.

Наша дружба и солидарность в полной мере проявились в борьбе с коронавирусной инфекцией. Оказывали друг другу помощь и поддержку. Признательны Вам за решение направить в качестве дружеского жеста произведенные в Туркменистане товары для нужд Астраханской области. Это было очень символично и продемонстрировало настоящее качество наших отношений. Убежден, что совместными усилиями сможем быстрее преодолеть последствия пандемии.

Культурно-гуманитарное и образовательное сотрудничество всегда были приоритетными. Это очень важно для наших граждан. Они испытывают взаимную тягу к общению. В 2020 г. пришлось отложить некоторые мероприятия. Рассчитываем, что в 2021 г. сможем наверстать упущенное: провести дни культуры, неделю российского кино в Туркменистане, обменные гастроли ведущих театров двух стран. Ежегодно наблюдается рост числа туркменских студентов, обучающихся в России. Сделаем все возможное, чтобы в условиях временных перерывов в регулярном авиасообщении они смогли продолжать учебу, в том числе используя дистанционный формат.

В 2022 г. отмечаем 30-летие дипломатических отношений. Так же, как в ходе 25-летнего юбилея, предлагаем подумать над планом мероприятий, включая обмен посланиями, публикации соответствующих исследований, проведение круглых столов. Думаю, это будет хорошо встречено нашими гражданами.

Добро пожаловать. Рады вас видеть, дорогие друзья!/// nCa, 1 апреля

Встреча Министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации

1 апреля 2021 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Р.О.Мередов и Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана С.Г.Бердымухамедов встретились с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

В ходе переговоров стороны обширно обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по политико-дипломатической линии, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Подчёркнута результативность взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных структур, преимущественно на платформе ООН, ОБСЕ, СНГ и др.

Состоялся обмен мнениями по каспийской тематике, включая подготовку к Шестому Каспийскому Саммиту запланированному к проведению в Туркменистане. Обсуждались вопросы безопасности, включая экологическую.

Также детально рассмотрены возможности расширения двусторонних контактов по линии науки, образования и медицины.

По завершении переговоров, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности. ///МИД Туркменистана, 1 апреля

Сердар Бердымухамедов провел встречу в Совбезе России

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов встретился 1 апреля с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в области безопасности, сообщает агентство «Интерфакс».

Встреча туркменской делегации с Председателем Правительства Российской Федерации

Сегодня, 1 апреля 2021 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Р.О.Мередова и Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным.

В ходе встречи стороны отметили стратегический характер двусторонних отношений и с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между двумя государствами. Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия по линии правительств.

Стороны высказались за поступательное развитие двусторонних отношений, включая расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, а также укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечена результативность сотрудничества Туркменистана с регионами Российской Федерации.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня. ///МИД Туркменистана, 1 апреля

Главы Генштабов Туркменистана и России обсудили взаимодействие военных ведомств

Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковника Акмурата Анеметова с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерием Герасимовым и заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым.

Как сообщает tvzvezda.ru, в ходе беседы стороны подробно обсудили нынешнее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана.

Напомним, туркменская делегация во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и заместителем председателем Кабинета Министров Сердаром Бердымухамедовым находится с рабочим визитом в России. /// Turkmen Portal, 1 апреля

Россия направила в Туркменистан в качестве гуманитарной помощи изделия медицинского назначения

Аман МУРАДОВ

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации МЧС России окажет гуманитарную помощь Туркменистану, сообщает сайт российского МЧС.

«1 апреля самолетом Ил-76 МЧС России в город Ашхабад в качестве гуманитарной помощи населению будут доставлены медицинские изделия общим весом около 12 тонн. В составе груза – лекарственные средства, комплекты защитной одежды, маски и медицинское оборудование», – говорится в сообщении.

В мае прошлого года Туркменистан передал Российской Федерации товары, произведенные на туркменских предприятиях, в качестве жеста дружбы и добрососедства./// TDH, 1 апреля

/// Отчет составлен nCa, 2 апреля 2021