Туркменский газ – опасный конкурент Ирана и России в Европе: российский эксперт

Эльвира Кадырова

Туркменский газ, однажды попав на европейский рынок, может убить там позицию российского Газпрома и лишить Иран потенциального рынка сбыта. Такую точку зрения высказал в интервью информационному агентство «Вестник Кавказа» доктор политических наук, главный научный сотрудник Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев, комментируя нынешнее состояние туркмено-иранских отношений.

Как отметил эксперт, для Ирана Туркменистан представляет второе направление политики. Если на основном фронте Иран противостоит Израилю и Саудовской Аравии, а с северным соседом иранцы пытаются поддерживать мир, максимально стабильное сотрудничество.

«Туркменистан, как нейтральная страна, как страна, открытая для сотрудничества со всеми, как страна, которая официально объявила, что в никакие военные блоки она вступать не будет, Иран стратегически полностью устраивает», – добавил Казанцев.

Однако, если геополитически Туркменистан устраивает Тегеран, то в газовой политике дела обстоят кардинально иным образом.

«У Ирана огромные запасы газа, которые он хотел бы продать, прежде всего в Европу», – подметил аналитик. Иранский газ мог бы пробиться в Европу через Турцию, но таким планам препятствуют американские санкции.

Что касается Туркменистана, который располагает также гигантским газовыми запасами, то трубопровод может пройти по маршруту Туркменистан-Азербайджан-Турция, что противоречит интересам Ирана.

«Здесь позиция Ирана совпадает с российским интересом. России не нужно такое убийство позиции Газпрома в Европе. Туркменский газ очень дешевый по себестоимости, очень высокого качества, в нем серы мало в отличии от российского и т.д. Это очень опасный конкурент. И его там (в Туркменистане) много, очень много. Это чуть ли не третьи запасы в мире. Это может быть столько газа, что этим газом можно всю Европу залить», – пояснил Казанцев.

По мнению российского эксперта, ситуация в настоящее время обостряется вовлеченностью Турции на Южном Кавказе и недавними договорённостями Азербайджана с Туркменистаном на Каспии относительно месторождения Достлук, что фактически означает решение вопроса о разграничении.

«Плюс на Каспии уже введен режим разграничения для пяти стран, что не исключает возможность для Ирана предъявлять территориальные претензии. Теоритически мы можем столкнуться с ситуацией, когда Иран против Турции, Азербайджана и Туркменистана по газовому вопросу», – предупредил Казанцев. /// nCa, 1 апреля 2021