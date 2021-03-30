COVID19 – тревожный сигнал для решения проблем развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Армида Салсия Алисджахбана, Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Мир выходит из самого большого социального и экономического шока на памяти живущих, но пройдет еще много времени, прежде чем глубокие шрамы пандемии COVID-19 на благосостоянии людей полностью заживут.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, где проживает 60 процентов населения мира, пандемия выявила хронические разломы в развитии, оказав чрезмерно пагубное воздействие на наиболее уязвимые слои населения. По оценкам ЭСКАТО, еще 89 миллионов человек в регионе вновь оказались в условиях крайней нищеты, проживая на 1,90 долл. в день. Ограничительные меры в экономике и образовании, вероятно, нанесут серьезный ущерб формированию человеческого капитала и производительности, усугубляя бедность и неравенство.

Пандемия научила нас тому, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона больше не могут откладывать защиту выгод развития от неблагоприятных потрясений. Мы должны лучшим образом перестроиться в направлении более устойчивого, инклюзивного будущего.

Мы знаем, что перспективы после пандемии остаются крайне неопределенными. Опубликованный сегодня ЭСКАТО обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год показывает, что восстановление региональной экономики будет уязвимо перед сохраняющимися угрозами COVID-19 и вероятным неравномерным внедрением вакцин. Существует риск того, что экономическое восстановление будет “К-образным”, что еще больше маргинализирует более бедные страны и обездоленные слои населения.

Построение устойчивого и инклюзивного будущего

Хорошей новостью является то, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона приняли смелые политические меры по минимизации социального и экономического ущерба от пандемии, включая беспрецедентную фискальную и денежно-кредитную поддержку. В прошлом году развивающиеся страны региона объявили о выделении около 1,8 трлн долл. США, или почти 7% их совокупного ВВП, на бюджетную поддержку, связанную с COVID-19. Но инвестиции в долгосрочную экономическую устойчивость, инклюзивность и зеленую трансформацию до сих пор ограничены.

Уязвимость региона к таким потрясениям, как COVID-19, была усилена его отстающими показателями в достижении Целей устойчивого развития, которые повысили бы устойчивость за счет сокращения укоренившихся социальных, экономических и экологических дефицитов.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что нам необходимо лучшее понимание сложного ландшафта рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и комплексный подход к повышению устойчивости после кризиса COVID-19. Повышение устойчивости политических структур и институтов потребует приведения фискальной и денежно-кредитной политики и структурных реформ в соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Исследования ЭСКАТО рисуют “карту рисков” экономических и неэкономических потрясений -финансовых кризисов, потрясений условий торговли, стихийных бедствий и эпидемий – и показывают, что все неблагоприятные потрясения наносят серьезный ущерб социальному, экономическому и экологическому благополучию региона. Требуется несколько лет, чтобы инвестиционные рынки и рынки труда вернулись на докризисный уровень. Неблагоприятные потрясения также оставляют после себя долгосрочные последствия, расширяя неравенство и увеличивая загрязнение. Но смелые политические решения могут уменьшить неудачи. Правительства должны осуществлять агрессивные политические ответные меры для защиты с таким трудом завоеванных достижений в области развития.

В частности, пакеты политических мер должны привести постпандемическое восстановление в соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года. ЭСКАТО рекомендует разработать пакет мер, ориентированный на три области: обеспечение всеобщего доступа к здравоохранению и социальной защите, преодоление цифрового разрыва и укрепление мер в области климата и энергетики. Оценки показывают, что такой подход может сократить число бедных людей в регионе почти на 180 миллионов и сократить выбросы углекислого газа примерно на 30 процентов в долгосрочной перспективе.

Устойчивость в значительной степени доступна по затратам

Повышение устойчивости не создает слишком большого финансового бремени для региона, если такие инвестиции сопровождаются смелыми политическими действиями, такими как прекращение субсидий на топливо и введение налога на выбросы углекислого газа. Целый ряд политических вариантов может удовлетворить непосредственные и среднесрочные потребности в финансировании, и у стран Азиатско-Тихоокеанского региона есть большой потенциал для использования этих вариантов.

Однако важно отметить, что некоторым странам необходимо будет тесно взаимодействовать с международными партнерами по развитию и частным сектором. Наименее развитые страны со значительными «пробелами в устойчивости» также будут нуждаться в международной помощи. Развитые страны, которые выполняют свои обязательства по оказанию зарубежной помощи в целях развития и климатическому финансированию, проделают большой путь в наращивании долгосрочных инвестиций и устранении уязвимости этих стран к потрясениям.

Пандемия COVID-19 была травмой, как никакая другая. Тем не менее, это дает уникальную возможность правительствам и другим заинтересованным сторонам наметить новый путь к восстановлению. Будучи вынужденным приспосабливаться, Азиатско-Тихоокеанский регион пережил фундаментальные изменения в жизни, рабочих местах и привычках. Настало время, чтобы регион извлек уроки из этой пандемии и взял на себя обязательства по созданию фундамента, который обеспечит способность противостоять будущим потрясениям без того, чтобы люди и планета снова платили высокую цену. /// nCa, 30 марта 2021 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)