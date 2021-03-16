Цели устойчивого развития могут внести свой вклад в построение лучшего будущего Азиатско-Тихоокеанского региона

Армида Салсия Алисджахбана, Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Кризис COVID-19 представляет собой беспрецедентную угрозу для развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая может обратить вспять большую часть с трудом заработанного прогресса, достигнутого в последние годы. Хорошая новость заключается в том, что мы знаем, как справиться с этой проблемой. Восстановление после пандемии и наши глобальные усилия по достижению Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) к 2030 году должны быть синхронизированы. Цели служат компасом для более быстрой ориентации в период кризиса.

Результаты опубликованного сегодня Экономической и Социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Доклада о прогрессе в достижении ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год показывают, что регион не достиг намеченных на 2020 год целей еще до того, как началась глобальная пандемия. Регион должен ускорить прогресс и срочно обратить вспять регрессивные тенденции по многим Целям и задачам для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

За последнее десятилетие Азиатско-Тихоокеанский регион добился экстраординарного прогресса в области здоровья и благополучия (Цель 3), что может отчасти объяснить относительный успех региона в снижении воздействия пандемии COVID-19 на здоровье населения. Тем не менее, несмотря на эти с трудом завоеванные достижения, регион сталкивается со многими проблемами, такими как обеспечение адекватной рабочей силой системы здравоохранения, сокращение преждевременной смертности и улучшение психического здоровья.

Когда мы найдем выход из этой пандемии, мы должны сосредоточить усилия на более справедливом и экологичном росте. Окружающая среда и наиболее уязвимые группы населения не должны платить цену за наши экономические амбиции и быструю индустриализацию (Цель 9, еще одна область прогресса в регионе).

Наиболее тревожным наблюдением в новом докладе ЭСКАТО является регресс тенденций в области изменения климата (цель 13) и жизни под водой (цель 14). Азиатско-Тихоокеанский регион несет ответственность за более чем половину глобальных выбросов парниковых газов. Неблагоприятные последствия стихийных бедствий для людей и экономики возрастают из года в год. Качество мирового океана продолжает ухудшаться из-за неустойчивой деятельности человека, а экономические выгоды от устойчивого рыболовства сокращаются.

Пандемия COVID-19 стала еще одним срочным сигналом того, что наше неустойчивое потребление и производство оказывают невыносимое давление на экосистемы. Если не произойдет трансформационных изменений в направлении устойчивого будущего, пандемии будут возникать все чаще, нанося больший ущерб нашим обществам и экономике. Сохранение дикой природы и экосистем жизненно важно для предотвращения будущих пандемий и передачи болезней от животных к людям.

Надежная оценка прогресса в достижении ЦУР невозможна из-за отсутствия данных. В последние годы в регионе возросла доступность данных по мере того, как все больше стран уделяют приоритетное внимание ЦУР. Однако проблемы остаются, и нам необходимо сделать больше, чтобы заполнить пробелы в данных почти по половине официальных показателей. Ведь не имея достаточных данных, нельзя рассказать истинную историю прогресса.

Еще слишком рано говорить о реальном влиянии пандемии COVID-19 на прогресс в достижении ЦУР. Однако ранние исследования агентств ООН < https://data.unescap.org/publications> в Азиатско-Тихоокеанском регионе показали, что ни одна цель не способна устоять против негативного воздействия пандемии. В частности, цель ЦУР “никого не оставлять позади” находится под высоким риском. Ранние данные говорят о чрезвычайно уязвимости матерей и детей, студентов, неформальных работников, бедных, пожилых людей, беженцев и лиц, ищущих убежища. Одновременно, несмотря на кратковременное снижение уровня загрязнения воздуха во время строгих ограничений, негативные последствия пандемии для окружающей среды все же проявились. Кроме того, существуют опасения по поводу того, что экономический спад, вызванный COVID-19, может привести к снижению инвестиций в защиту окружающей среды.

Меры по восстановлению – это прекрасная возможность для нас переосмыслить наши варианты путей развития, которые являются инклюзивными, более устойчивыми и уважают планетарные границы. Вступая в Десятилетие действий по реализации Повестки дня на период до 2030 года, мы должны укрепить нашу коллективную приверженность ЦУР и позволить ей стать нашим компасом для совместного строительства лучшего и более экологичного будущего./// nCa, 16 марта 2021 г.