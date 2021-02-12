Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Основное противоречие китайского общества уже перешло к противоречию между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития. Раньше нам нужно было решить вопрос “есть или нет”, а теперь нужно решить вопрос “хорошо или плохо”. Мы должны прилагать усилия к повышению качества и эффективности развития, чтобы оптимально удовлетворить многогранные и постоянно растущие потребности народа, лучше способствовать всестороннему развитию человека и достижению всеобщей зажиточности народа.

2.Мы должны всегда рассматривать позицию народа как коренную позицию, рассматривать борьбу за счастье народа как коренную миссию, должны придерживаться основной цели– беззаветное служение народу, следовать партийной линии масс, уважать статус народа как субъекта и его творческую инициативу, всегда сохранять кровные связи партии с народными массами, объединять грандиозные силы и вести за собой народ к осуществлению великих исторических свершений.

3.Народ является самой большой и надёжной силой, а также глубоким корнем управления Коммунистической партии Китая. В этом смысле, воля народа – самая масштабная политика. Поменялась ли первоначальная цель коммунистов и кадров, крепко ли они запомнили свою миссию? Всё это оценивает народ, проверяет практика.

4.Народ является создателем истории и настоящим героем. Именно китайским народом была написана величественная и грандиозная история развития китайской нации! Китайским народом была создана глубокая и многогранная китайская цивилизация! Китайским народом был сотворён неустаревающий дух китайской нации! Прилежные усилия китайского народа способствовали великому преобразованию китайской нации: она встала на ноги, стала жить лучшей жизнью, превращается в сильную и могучую нацию.

5.Китайский народ наделен великим духом борьбы. Китайский народ с древних времен осознавал, что нельзя сидеть без дела и наслаждаться плодами чужих трудов, счастье может быть достигнуто только собственными большими усилиями. Сегодня всё, что имеет китайский народ, консолидирует собственный интеллект, талант и усердие, является результатом пролитого пота и огромных жертв китайцев.

6.Китайский народ обладает великой мечтой. На протяжении тысяч лет китайский народ жил с мечтой в сердце и прилагал неустанные усилия для достижения мечты. Китайский народ уверен в том, что, несмотря на высоты и цели, если постоянно стремиться к достижению целей, взойти можно будет и на самую высокую гору.

7.Концепция развития, в которой народ занимает центральное место – это не абстрактная и неясная концепция. Нельзя только останавливаться на словах и мыслях, а нужно реализовывать данную концепцию во всех звеньях социально-экономического развития. Китай по-прежнему находится и ещё длительное время будет находиться на начальной стадии социализма. Мы должны в текущих условиях делать то, что можно, стремиться от маленьких побед к большим, непрерывно идти к цели всеобщего достатка народа.

8.Ведение за собой народа к созданию счастливой жизни является неуклонной целью борьбы Коммунистической партии Китая. Мы должны соответствовать стремлению народа к прекрасной жизни, придерживаться концепции развития, в которой народ занимает центральное место, сосредоточиться на обеспечение и улучшении жизни народа, развивать различные социальные вопросы, увеличивать регулирование распределения доходов, выиграть битву в борьбе с бедностью, обеспечить право народа на равноправное участие в общественных делах и равноправное развитие, чтобы результаты реформ и развития всё больше и максимально справедливо принесли пользу всем народам, а также поступательно двигаться к достижению цели всеобщего достатка народа. /// Посольство КНР, Ашхабад, 12 февраля 2021 г.