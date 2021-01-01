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Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН

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Как известно, 12 декабря 2020 года в Ашхабаде состоялась Международная конференция «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» в честь 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана. В работе форума принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.   

Также на конференции выступили с видеообращениями  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Юсеф Бен Ахмед Аль-Усаймин, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества Владимир Норов и Генеральный Директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. По итогам Международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» был принят Ашхабадский итоговый документ.

Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совет Безопасности и опубликован на официальных языках ООН.

/// MFA Turkmenistan, 1 January 2021

 

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