Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Совете министров ОБСЕ

3 декабря 2020 года в столице Республики Албании, Тиране началось 27-ое заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в формате видеоконференции.

Туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов.

Повестка дня заседания весьма насыщена. В первый день заседания были заслушаны обращения Действующего председателя ОБСЕ и Президента Парламентской Ассамблеи Организации. Также вниманию участников был представлен отчет Секретариата ОБСЕ. Далее последовали пленарные заседания, в ходе которых выступили главы делегаций, руководители внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ и стран-партнеров по сотрудничеству.

Стороны оценили нынешний уровень взаимодействия по политическому, экономическому, экологическому и гуманитарному направлениям на пространстве ОБСЕ. Особое внимание было уделено вопросам безопасности, защите прав и свобод человека, борьбе с глобальной пандемией. Подчёркнута необходимость укрепления работы ОБСЕ посредством более тесной координации и сотрудничества, улучшенного стратегического планирования и открытости для реформ.

Выступая в ходе заседания, Министр иностранных дел Туркменистана подтвердил приверженность Туркменистана многоплановому сотрудничеству с ОБСЕ. Вниманию участников были представлены конкретные предложения по усовершенствованию сотрудничества на платформе ОБСЕ, в частности, в области социальной, экономической, экологической и энергетической безопасности.

«Наша страна будет и далее прилагать все усилия для утверждения принципов международного права, идеалов гуманизма, справедливости, толерантности, взаимного уважения в качестве факторов, определяющих современные отношения между государствами», заявил Р.Мередов.

На Совете министров ОБСЕ изложены концептуальные подходы Туркменистана к обеспечению безопасности и стабильности

Выступая сегодня на 27-ом заседании Совета министров ОБСЕ в режиме онлайн, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отразил видение руководства Туркменистана концепции безопасности.

В частности было отмечено, что концептуальные подходы Туркменистана к обеспечению безопасности и стабильности были не раз озвучены в выступлениях Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на платформах ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. «Их основу составляет принцип целостности и неделимости безопасности, означающий для нас неразрывность и взаимообусловленность таких ее элементов, как политическая, экономическая, продовольственная, экологическая и другие виды безопасности», – отметил Министр.

Говоря о негативных последствиях глобальной пандемии и состоянии безопасности в мире, глава внешнеполитического ведомства Туркменистана предложил рассмотреть возможности подготовки Единой стратегии ОБСЕ в области безопасности – новый международно-правовой механизм, нацеленный на разрешение ряда взаимосвязанных политических, социально-экономических и гуманитарных задач.

В этом контексте подчёркнута значимость восстановления доверия в международной политике, выделена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН согласно которой, по инициативе Туркменистана, 2021 год объявлен – Международным годом мира и доверия. Высказаны планы Туркменистана организовать у себя Международный форум мира и доверия, «который позволит наметить пути к полному и всеобъемлющему становлению культуры мира и доверия в международных отношениях как основы прочной и стабильной системы безопасности», – отметил Р.Мередов.

В ходе выступления также была отмечена уникальность и эффективность политики постоянного Нейтралитета Туркменистана, призывающая к равноправному, уважительному и взаимовыгодному международному партнёрству. Туркменская делегация выразила готовность Туркменистана принимать активное участие в разработке новых концепций и стратегий в области миростроительства и миротворчества, с задействованием своего опыта позитивного нейтралитета.

Туркменистан выделяет значимость энергетики и транспорта в интеграционных процессах

Совет министров ОБСЕ является действенной платформой для обсуждения насущных вопросов и разрешения общих задач, стоящих перед Организацией. В первый день 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в Тиране посредством видеоконференцсвязи, были затронуты вопросы социально-экономического характера.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов привлек внимание участников заседания к регионам Центральной Азии и Каспийского моря, которые играют всё большую роль в международной политике. Речь, в частности, шла об энергоресурсном потенциале и возможностях развития транспортно-коммуникационных коридоров этих регионов, которые открывают большие экономические и политические преимущества для государств всего региона ОБСЕ.

В этой связи, ещё раз подчеркнута целесообразность предложения туркменской стороны о создании специализированных структур ОБСЕ – Совета по устойчивой энергетике и Комиссии по транспортной политике.

Отмечено, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ. Туркменистан выступает за внедрение взаимоприемлемых механизмов сотрудничества, призванных способствовать формированию единого вектора в деятельности ОБСЕ, основанного на балансе интересов и обеспечении взаимных прав и возможностей.

Туркменистан предлагает расширять сотрудничество по вопросам охраны природы и изменения климата на платформе ОБСЕ

Выступая сегодня на Совете министров ОБСЕ в режиме онлайн, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов подчеркнул значимость природоохранной тематики и вопросов изменения климата. Как известно, экологическая безопасность – одно из приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках ОБСЕ.

Глава туркменской делегации отметил необходимость поиска эффективных и современных решений экологических проблем. В этом контексте высказано предложение по подготовке Комплексной Экологической Программы ОБСЕ, которая поможет конкретизировать приоритеты Организации в природоохранной сфере.

Такого рода «Программа могла бы стать хорошей основой для разработки проектов в области охраны и рационального использования недр, земельных и водных ресурсов в странах-участницах ОБСЕ», отметил Министр Р.Мередов.

Туркменистан привержен сотрудничеству по гуманитарной линии в рамках ОБСЕ

На заседании Совета министров ОБСЕ в формате видеоконференции обсуждались совместные действия по поддержанию ценностей демократии, верховенства закона и индивидуальной свободы.

В своем выступлении, Министр иностранных дел Туркменистана сделал особый акцент на гуманитарное измерение деятельности в рамках ОБСЕ, выступающей за создание более демократического и мирного евроатлантического и евразийского региона.

Подчеркнув важность добросовестного выполнения взятых на себя обязательств в рамках ОБСЕ, Министр Мередов высоко оценил сотрудничество между Туркменистаном и ОБСЕ в области защиты прав и свобод человека. За прошедшие годы реализовано большое количество совместных проектов и программ.

В рамках нынешнего Совета министров ОБСЕ туркменская сторона предложила рассмотреть возможность разработки долгосрочной Платформы действий ОБСЕ в гуманитарном измерении.

На заседании было отмечено, что Туркменистан намерен и далее прилагать все усилия для утверждения принципов международного права, идеалов гуманизма, взаимного уважения в качестве ключевых факторов, определяющих современные отношения между государствами.

/// MFA Turkmenistan, 3 December 2020