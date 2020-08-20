Туркменистан готов к двухпалатной системе парламента – обнародованы поправки в Конституцию

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Туркменистан находится на пороге перехода к двухпалатной системе парламента. Проект закона, который будет включать необходимые изменения/дополнения в Конституцию Туркменистана, был представлен на заседании Конституционной комиссии под председательством президента Бердымухамедова по видеосвязи в среду (19 августа 2020 года).

Сложный процесс, который привел к подготовке законопроекта, был начат в прошлом году во время ежегодной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета). Была сформирована конституционная комиссия, в состав которой вошли председатели политических партий, председатель парламента, министр юстиции и другие эксперты и представители.

Комиссия пригласила предложения от широкой общественности и экспертов в области права, а также изучила модели двухпалатной системы в различных странах. Граждане были проинформированы о происходящем через средства массовой информации.

На заседании в среду президент Бердымухамедов подписал постановление о направлении законопроекта на рассмотрение и принятие на предстоящей сессии Халк Маслахаты.

Заседание Халк Маслахаты состоится 25 сентября 2020 года по видеосвязи.

Важно отметить, что в своем нынешнем статусе Халк Маслахаты является чисто консультативным органом, не имеющим никаких законодательных или иных полномочий.

Однако после принятия поправок в Конституцию Халк Маслахаты превратятся в верхнюю палату парламента с высшими законодательными и иными полномочиями.

Нынешний состав Халк Маслахаты будет распущен в конце сессии 25 сентября.

Ниже приведены некоторые особенности проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана»:

Парламент Туркменистана будет называться Национальным советом Туркменистана. В нем будет две камеры. Верхняя палата будет называться Халк Маслахаты, а нижняя – Меджлис.

Халк Маслахаты будет состоять из восьми членов от каждого велаята и столицы Ашхабада. Эти члены будут избраны тайным голосованием велаятских органов Халк Маслахаты.

Законопроект предусматривает исключение из Конституции одной статьи, добавление 3 статей и изменение 27 статей.

Не допускается одновременное избрание и членство в Халк маслахаты и Меджлисе.

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии Туркменистана

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Как вы знаете, 25 сентября 2019 года состоялось особо значимое событие в жизни нашей независимой нейтральной Отчизны – историческое заседание Халк Маслахаты Туркменистана.

В ходе этого заседания был дан старт новому этапу конституционных реформ в стране, выдвинута инициатива о совершенствовании Основного Закона независимой Отчизны.

Главная цель осуществляемых нами преобразований состоит в модернизации деятельности представительных органов власти, то есть Халк Маслахаты и Меджлиса Туркменистана, которые будут служить высшей ценности общества и государства – человеку, его интересам, а также создании двухпалатной структуры органа, осуществляющего законотворческую функцию, выводе на более высокий уровень деятельности демократических институтов.

Мы и ранее отмечали, что в этом направлении перед нами стоят весьма важные и ответственные задачи, которые необходимы для дальнейшей демократизации государственной и общественной жизни. В этом контексте была создана Конституционная комиссия по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана, и 4 октября минувшего года мы провели её первое заседание.

С тех пор состоялись три заседания Конституционной комиссии. На первом заседании был утверждён рабочий план Комиссии, поставлены конкретные задачи перед её членами, определены организационные меры.

Также были заслушаны отчёты о проведённой Комиссией плановой работе и, проанализировав ее, в средствах массовой информации опубликован подготовленный проект.

Созданная при Меджлисе Туркменистана Рабочая группа также провела конкретную работу по изучению, анализу и обобщению многочисленных предложений от населения, политических партий, общественных объединений, отраслевых ведомств, учреждений и организаций.

При подготовке предварительного проекта Конституционного Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны Меджлис Туркменистана тесно работал с Кабинетом Министров, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, слаженно провёл приём, анализ и обобщение предложений от граждан, политических партий и общественных объединений страны, местных органов власти.

Эти работы велись с учётом предложений, поступивших от депутатов Меджлиса, соответствующих министерств, отраслевых и научных ведомств, учебных заведений, политических партий, а также общественных объединений и граждан.

В соответствии с планом Рабочей группы, созданной при Конституционной комиссии, был подготовлен проект Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», на чём мы детально останавливались на третьем заседании Конституционной комиссии.

Мы решили подробно информировать граждан Туркменистана, опубликовав в средствах массовой информации разработанный и подготовленный Комиссией проект.

Учитывая проведённую работу, мы сочли целесообразным обсудить с вами сегодня ключевые задачи, связанные с совершенствованием Конституции страны и предварительным проектом Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». Данный проект был разработан в соответствии со стоящими задачами, а также с учётом поступивших предложений.

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Проект Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» вызвал большую заинтересованность у нашего народа.

Согласно данным Рабочей группы, созданной при Конституционной комиссии по изучению и обобщению поступающих предложений, тысячи наших граждан, поддержав предложение назвать наш Парламент Национальным Советом Туркменистана, выступили и дали свои предложения на совещаниях и в средствах массовой информации.

Предложение о создании двухпалатной структуры Национального Парламента, наименовании его палат – Халк Маслахаты и Меджлис, также получили широкую поддержку.

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Полная поддержка изложенных в проекте Конституционного Закона положений о численности представителей из велаятов и города Ашхабада по формированию состава палаты Халк Маслахаты нашего Парламента, порядке их избрания и назначения, требованиях, предъявляемых к кандидатам в члены Халк Маслахаты, и сроках их полномочий, свидетельствует об учёте предложений граждан при подготовке проекта.

В соответствии с позитивной мировой практикой, а также в целях расширения полномочий, повышения престижа велаятских и Ашхабадского городского халк маслахаты и упрочения их позиции в обществе как местных представительных органов, обладающих правом формировать состав Халк Маслахаты, многочисленные наши граждане, одобрив изложенный в проекте порядок формирования состава Халк Маслахаты, дали свои рекомендации.

Для более четкого изложения было предложено в статье 78 проекта Конституционного Закона указать, что «В состав Халк Маслахаты входят по восемь представителей от каждого велаята и города Ашхабада, которые избираются тайным голосованием на заседаниях халк маслахаты велаятов, города Ашхабада. Порядок их избрания устанавливается законом». Данное предложение мы считаем целесообразным.

Вместе с тем, хочу отметить, что изложенное в проекте данного Закона положение о недопустимости избрания и работы одного и того же человека одновременно в двух палатах Национального Парламента удостоилось полной поддержки нашего родного народа.

Считаю необходимым внесение этого положения в Основной Закон для обеспечения в стране демократических инициатив и социальной справедливости. Уверен, что это будет иметь огромное значение в новом идейно-содержательном обогащении принципа социальной справедливости нашего народа, прошедшего многовековую проверку временем.

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

В поддержку изложенных в проекте Конституционного Закона конкретных положений, касающихся вопросов проведения заседаний палат Национального Совета, их полномочий, поступили тысячи предложений. Полагаю, что детальное изложение данного вопроса в конституционных положениях создаст благоприятные условия для развития парламентаризма в нашей стране и, как следствие, налаживания деятельности законотворческого государственного органа согласно требованиям времени.

Вместе с тем, также немало было предложений о назначении выборов, полном уяснении полномочий членов Халк Маслахаты. На их основе было предложено, добавив в излагаемом под двумя обозначениями восьмидесятой статьи перечне полномочий Халк Маслахаты четвёртый пункт – «назначает выборы членов Халк Маслахаты;», закрепить это в полномочиях Халк Маслахаты. Считаем целесообразным, если примем и эти предложения.

А право назначать первые выборы членов Халк Маслахаты предлагается предоставить Президенту Туркменистана. Будет правильным, если изложим эти правила в части VI Конституционного Закона.

Хочу отметить, что в одобрение положения в проекте Конституционного Закона, чётко определяющего порядок принятия законов, поступило множество предложений от нашего родного народа. Потому что направление на рассмотрение Халк Маслахаты принятых Меджлисом законов, в соответствии с излагаемыми в проекте положениями, демонстрирует, что эти законы рассматриваются с позиции утверждения высшей приоритетности общегосударственных интересов.

Считаю, что это будет целесообразным и касательно слаженной работы двух палат, нацеленной на координацию деятельности друг друга в интересах государства и общества.

В этом контексте на основе поступивших предложений полагаю уместным в 83-й статье с индексом один изложить – «В случае отклонения Закона Туркменистана со стороны Халк Маслахаты палатами может быть создана согласительная комиссия и после этого закон подлежит рассмотрению Меджлисом», что будет целесообразным и лучше прояснит данный вопрос.

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

На нынешнем заседании Конституционной комиссии мы заслушали сведения и отчёты о проведённой работе, направленной на реализацию начатых реформ по совершенствованию деятельности законодательного представительного органа нашего государства.

Хочу с удовлетворением отметить непосредственное участие нашего родного народа в проделанной работе по внесению изменений и дополнений в Основной Закон, касающейся создания двухпалатной структуры национального Парламента в году, девиз которого «Туркменистан – родина Нейтралитета», и широкую поддержку этих реформ.

Благодарю всех, кто принимал активное участие в исторически важном событии в общественно-политической жизни страны – организованном проведении работ, направленных на повышение эффективности функционирования законодательного представительного органа и роли национального Парламента.

При подготовке проекта Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» мы руководствовались целями дальнейшего совершенствования государственного строя, накопленным опытом на пути своего национального развития и позитивной мировой практикой. Поэтому поручаю Меджлису Туркменистана провести связанный с принятием данного Закона анализ действующего национального законодательства, а также продолжать работу по внесению соответствующих изменений и дополнений.

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Приведение деятельности законодательного органа страны в соответствие с современными реалиями позволит национальному Парламенту представлять все слои туркменского общества, решать актуальные задачи нынешнего времени, кардинально улучшить положение дел по разработке и реализации законов.

Это также создаст благоприятные условия для налаживания более тесных отношений избирателей с депутатами, эффективного контроля над исполнением законов и национальных программ. Даст возможность вывести законотворческую деятельность Парламента на качественно новый уровень.

Таким образом, Парламент нашей страны превратится в общенациональный представительный орган с широкими обязанностями и полномочиями. А это войдёт в историю как веха, имеющая важное значение в демократизации жизни государства и общества.

Уважаемые члены Конституционной комиссии!

Туркменистан – наша Отчизна. Конституция – наш Основной Закон.

В нашей Конституции в качестве высшей ценности общества и государства определён человек. Защита, поддержка и служение человеку – главные задачи органов государственной власти. Это – основные положения, определяющие государственную политику. Наша инициатива о переходе на новую парламентскую систему также проистекает из этих положений, изложенных в Основном Законе.

Оставить в наследство будущим поколениям развитое по ключевым направлениям, определённым в Конституции, суверенное государство – священный долг каждого из нас.

Уважаемые участники заседания!

Из выступлений по обсуждённому сегодня проекту Конституционного Закона видно, что, полностью поддержав выдвинутую нами инициативу о создании двухпалатного законодательного представительного органа страны, наш родной народ принял активное участие в реализуемых конституционных реформах.

В проекте всецело учтены предложения, поступившие от министерств, отраслевых и научных учреждений, общественных объединений и граждан.

Члены Конституционной комиссии и представители соответствующих государственных учреждений и общественных объединений проделали исторически значимую, важную работу, о которой мы подробно говорили на заседаниях Конституционной комиссии.

Поэтому работу по проекту Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» следует в целом считать завершённой.

В велаятах, этрапах и городах страны нужно провести обсуждение проекта Конституционного Закона с представителями, которые примут участие в очередном заседании Халк Маслахаты Туркменистана. Затем представить его на рассмотрение очередного заседания Халк Маслахаты и, в случае одобрения, направить на рассмотрение Меджлиса Туркменистана.

В целом, следует продолжить деятельность по полному доведению до граждан Туркменистана значения проводимых работ по совершенствованию нашей Конституции.

Считаю, что реализуемые в нашем независимом нейтральном государстве конституционные реформы позволят обеспечить гарантированные в Конституции Туркменистана широкие права и свободы человека и гражданина.

Убеждён, члены Конституционной комиссии и созданной при ней Рабочей группы будут и впредь слаженно выполнять свою работу и достойно справятся с поставленными задачами.

Ашхабад, 19 августа 2020 г.

Постановление об одобрении проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана»

Президент, Председатель Конституционной комиссии Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление об одобрении проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» и о его вынесении на Халк Маслахаты Туркменистана.

Согласно тексту документа, в целях одобрения проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», подготовленного по итогам деятельности Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана (далее – Конституционная комиссия), созданной на основе инициатив, выдвинутых по совершенствованию Конституции Туркменистана, а также всенародного обсуждения и обеспечения его принятия, Конституционная комиссия постановила: