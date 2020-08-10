Иран готовится к запуску 27 нефтехимических проектов общей стоимостью 17 миллиардов долларов

Иран планирует к 1 марта 2021 года начать реализацию 27 нефтехимических проектов общей стоимостью 17 миллиардов долларов США. Об этом сообщила новостная служба Ирана “Shana” 6 августа 2020 года со ссылкой на иранского министра нефти Биджана Зангене.

Зангене, который выступал на церемонии запуска 3 нефтехимических проектов, сказал, что доходы страны от нефтехимической отрасли достигнут 25 миллиардов долларов к 2021 году и 37 миллиардов долларов к 2024 году.

В очереди находятся проекты, связанные с производством метанола и катализаторов, а также 13 других объектов. Общая нефтехимическая производственная мощность Ирана увеличится на 25 млн тонн в год, когда эти предприятия будут введены в эксплуатацию.

К 21 марта 2021 года стоимость нефтехимической продукции, производимой внутри страны, достигнет 25 миллиардов долларов США в год. К 21 марта 2024 года этот показатель вырастет до 37 миллиардов долларов в год. /// nCa, 8 августа 2020 г. [Фото Shana]