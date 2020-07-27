Роль Китая в меняющемся мире

Тарик Саиди

Мир все равно менялся; Covid -19 и политика администрации Трампа только ускорили этот процесс.

Covid -19 съел внутренности экономик большинства стран. Многие из этих стран не смогут самостоятельно восстановить свою экономику. Китай с его инициативой Пояса и Пути (BRI) и доказанным опытом согласования слов и конкретных дел является естественным выбором в долгосрочной реконструкции.

Президент США Трамп своей политикой успешно направляет страны и народы в сторону Китая и России.

США при Трампе – это волшебник, который потерял свою шляпу и палочку. Чары рассеялись.

Страны поняли, что они могут делать свой собственный выбор.

Мир нуждается в выборе, чтобы функционировать, и выбор был создан:

С одной стороны – угрозы, санкции, давление, позор и запугивание.

С другой стороны – широкий спектр финансирования и инфраструктуры, обещающие объединить более 160 стран в глобальную экономическую систему, где каждый может с достоинством сохранить свою независимость, в то же время полностью извлекая выгоду из этой связи.

Блеф раскрыт. Лавина вот-вот обрушится.

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США находятся на грани взрыва под общим весом своей «исключительности», межрасового раскола, финансового бремени, сужающегося круга друзей, уменьшающейся способности навязывать свою волю миру.

Это империя, которая движется к преждевременной гибели. Так много доброй воли, так много обещаний – и все впустую.

Как и в классическом жанре погибающей империи, США ищут войны. Однако, США не могут позволить себе четыре крупные войны одновременно.

Более того, если США надеются, что их конфликт с противниками перерастет в мировую войну, необязательно, что эти надежды оправдаются.

Есть четыре страны, которые открыто бросили вызов США – Китай, Россия, Турция и Иран.

Это все могущественные страны. Они также связаны глубоким взаимодействием, что делает их естественными союзниками. У них есть свои круги друзей и зоны влияния. Начав драку с одним из них, вы, скорее всего, втянете в драку других, прямо или косвенно.

Задача этих стран состоит в том, чтобы оставаться непокорными США и в то же время не допустить начала войны. Оказываемое ими давление до настоящего времени указывает на то, что им удается это.

А пока давайте рассмотрим риски для Китая.

В ближайшие три года Китай должен стать экономикой номер один в мире. Конечно, это вызывает абсолютную неприязнь у США и некоторых других стран.

США считают, что втягивание Китая в крупную войну и провоцирование внутренних беспорядков замедлит экономический рост Китая. Это американская манера поведения.

Имеется пять областей, где потенциально могут возникнуть проблемы: 1. Южно-Китайское Море, 2. Тайвань, 3. Тибет, 4. Синьцзян и 5. Гонконг.

Из них Тайвань, Тибет, Гонконг и Синьцзян являются внутренними вопросами, решить которые можно при соответствующей корректировки политики и гибкости подхода.

Потенциальная горячая точка – Южно-Китайское море.

США хотят сформировать конфликт с втягиванием в него прибрежных стран. Это ловушка, которую Китай должен избежать любой ценой. Возможное решение, например, заключается в создании Совета стран Южно-Китайского моря. Задача нелегкая, но выполнимая.

Страны Южно-Китайского моря – Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Бруней, Сингапур и Вьетнам – пребывают в едином регионе, и никуда деться не могут. Более того, США не граничат ни с одной из этих стран.

США также попытаются втянуть в войну с Китаем своих европейских союзников – НАТО. Возможно, в какой-то степени это даже удастся.

Тем не менее, каждая страна в мире, и Европа не является исключением, понимает, что сейчас в мире актуальна только война с Covid-19, а все остальное – чистое безумие.

Мир – это всегда совместная ответственность, и в нынешней ситуации Китаю придется сделать шаг вперед, чтобы укрепить глобальный мир. Именно такую роль должен играть Китай в этом меняющемся мире. За исключением нескольких стран, все с радостью присоединились бы к Китаю ради общего мира.

Существует необходимость использовать существующую платформу или создать новую площадку для координации вопросов восстановления экономики и общества после Covid-19.

Уже понятно, что коронавирус никуда не денется. Мы должны научиться жить с этим. Для этого должна быть доступна надежная вакцина, и этой вакциной, бесплатно или по номинальной стоимости, нужно обеспечить все население планеты. Китай входит в число стран, которые успешно разработали вакцину против Covid-19. Сделав ее доступной для всех, Китай сможет мгновенно завоевать дружбу и доверие даже самых стойких своих противников.

Постпандемическое восстановление – это вызов, который требует решения масштабом с китайской инициативой BRI. Инициатива Пояса и Пути уже существует, и никакого другого решения нигде не видно.

Китай вместе с такими единомышленниками, как Россия, Турция и Иран, а также международными и региональными финансовыми институтами может разработать индивидуальные планы экономического восстановления для каждой страны.

Существует вакуум глобального лидерства. Если Китай возьмет на себя эту роль, он не заменит США.

Идея о том, что одна страна определяет повестку дня и судьбу каждой страны в мире, должна умереть своей естественной смертью сейчас.

Китай проводит последовательную политику партнерства на основе равенства и создания беспроигрышных ситуаций для всех. Китай в роли глобального лидера будет придерживаться равенства, полностью уважая важность и индивидуальность каждой страны и каждого народа.

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Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало доклад под названием «Национальная оборона Китая в новую эпоху».

В заключительной части доклада говорится: «Мир – это стремление всех народов, а развитие -вечная тема человечества. Столкнувшись с глобальными вызовами безопасности, которые становятся все более сложными, и выбором, который должен быть сделан на перекрестке человеческого развития, Китай твердо верит, что гегемония и экспансия обречены на провал, а безопасность и процветание должны быть разделены. Китай будет по-прежнему привержен мирному развитию и сотрудничать с народами всех стран для обеспечения мира во всем мире и содействия общему развитию».///nCa, 27 июля 2020 г.