Подход ЕС к зеленому восстановлению после Covid-19 – фокус на Туркменистане

Диего Руис Алонсо, посол и глава Делегации Европейского Союза в Туркменистане

По мере борьбы с пандемией Covid-19, мир начинает постепенно готовиться к преодолению ее долгосрочных последствий, и правительствам и обществам следует поразмышлять о том, какие уроки мы можем извлечь из этого кризиса и как они могут нам пригодиться во имя построения лучшего будущего.

С учетом того, что более половины мирового населения пребывает в изоляции, первый извлеченный урок – это глубокая взаимозависимость между нашими странами и регионами и высокая подверженность всех нас непредвиденным внешним потрясениям.

Поскольку вирус бесконтрольно распространяется с континента на континент, именно те правительства, которые взяли на себя ответственность за благополучие своих граждан и разработали четкий план, выдержали испытание.

Второй урок заключается в том, что многосторонность и глобальная солидарность работают. Многие правительства объединили свои усилия для создания механизмов координации и обмена информацией и мобилизации помощи наиболее пострадавшим и особо уязвимым группам населения, эффективно спасая жизни и средства к существованию во всем мире. Третьим уроком стала необходимость принять науку и откликнуться на нее.

И вот тут мы подходим к изменению климата и деградации окружающей среды. Covid-19 в 2020 году – это исключительно крупномасштабная человеческая трагедия, и подобные вспышки можно ожидать и в будущем, но наука утверждает, что это всего лишь предупреждение по сравнению с экзистенциальными рисками для нашей цивилизации, связанными с глобальным потеплением и другими планетарными вызовами в ближайшие годы.

Все больше доказательств того, что многие новые вспышки инфекционных заболеваний все чаще вызываются или усиливаются последствиями глобального потепления или деградацией экосистем. Здоровые природные экосистемы являются необходимым условием для дальнейшего процветания. Изменение климата – если международное сообщество не сумеет сократить увеличивающиеся выбросы парниковых газов – и деградация окружающей среды приведут к катастрофическим последствиям, в том числе сделают большую часть нашей планеты непригодной для жизни уже в ближайшие десятилетия. Точно так же растущее число стихийных погодных явлений будет продолжать разрушать посевы, дома и инфраструктуру, вызывать крупные лесные пожары и массовую миграцию. Вот из таких ингредиентов может состоять очень неустроенный мир.

Бороться с глобальным потеплением сложнее, чем с пандемией Covid-19. Вакцины против изменения климата и его разрушительных последствий не будет. Сглаживание кривой выбросов будет возможно только в том случае, если мы сообща примем смелые климатические меры.

Хорошая новость заключается в том, что мы можем и должны использовать кризис Covid-19 для ускорения перехода к более безопасному, жизнеспособному будущему. Выбор, который мы сделаем сегодня, определит завтрашнее будущее.

В течение следующих двух лет правительства всего мира потратит около 10 трлн евро, заимствованных у будущих поколений. Огромные инвестиции, необходимые для запуска нашей экономики, должны облегчить бремя, лежащее на их плечах, а не сделать его еще тяжелее. Мы должны сделать это прямо с самого начала. Вот почему планы восстановления должны разрабатываться как единственная в своем роде возможность построить лучшее и инвестировать в экономику 21-го века, а не в устаревшую углеродную экономику прошлого века.

Вместе с главами государств и правительств ЕС Европейская комиссия подтвердила свою приверженность зеленому, цифровому и устойчивому восстановлению и включила ее в свое предложение по плану восстановления ЕС, опубликованному в конце мая.

Благодаря нашему плану восстановления под названием Next Generation EU и обновленному бюджету ЕС каждый евро инвестиций будет потрачен на то, чтобы поставить Европу на ноги, одновременно ускоряя двойной зеленый и цифровой переходы и строя более справедливое и жизнеспособное общество. Более того, комиссия предложила, чтобы 25% бюджета ЕС на ближайшие семь лет было потрачено на климатические инвестиции.

Некоторые области, где решительные действия могут привести к серьезным последствиям, – это, например, экономика с многооборотным использованием продукции, восстановление экосистем, реновации, мобильность (электрификация) и энергетика (возобновляемые источники энергии и чистый водород).

ЕС будет придерживаться своей цели стать климатически нейтральным к 2050 году – и мы бросаем вызов любому, кто опередит нас, чтобы все человечество победило.

В своей стратегии сохранения биоразнообразия до 2030 года ЕС также взял на себя обязательства по защите и восстановлению экосистем ЕС и готов возглавить усилия по согласованию амбициозной новой глобальной рамочной программы сохранения биоразнообразия на период после 2020 года на предстоящей КС-15 по биологическому разнообразию.

Глобальная солидарность, открытая и справедливая торговля, основанный на правилах порядок и многосторонность имеют решающее значение для того, чтобы избежать перехода к ископаемому топливу и ресурсоемкому восстановлению, что поставило бы людей и планету в необратимую опасность. Мы настоятельно призываем всех международных партнеров, включая Туркменистан и его граждан, также разработать четкую и надежную низкоуглеродную политику и стратегии зеленого восстановления. Это даст нашим обществам чувство направления и цели, а также направит инвесторов, предприятия, работников и потребителей к устойчивому развитию.

ЕС готов сотрудничать с партнерами по всему миру в вопросах направления инвестиций в экологически устойчивую экономическую деятельность. Мы готовы поделиться опытом, финансировать проекты, разъяснять наши правила и делиться нашими принципами устойчивого финансирования. Усердная работа по поиску новых путей решения этой коллективной задачи и обеспечению нашим детям достойной человеческой жизни на мирной планете – это не идеалистическое или наивное стремление. Речь идет о том, чтобы оставаться верными нашим ценностям, прислушиваться к науке, укреплять нашу экономику и строить лучшее будущее. Реальной альтернативы зеленому восстановлению просто не существует. /// nCa, 23 июля 2020 г.