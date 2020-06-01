Астрахань и Туркменистан готовы расширить сотрудничество в судостроительной и транспортной сферах

Эльвира Кадырова

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе видеовстречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным обсудили практические шаги по наращиванию туркмено-российского сотрудничества в таких сферах, как торговля, судостроение, транспортное сообщение и гуманитарные проекты.

Так глава Астраханской области предложил наладить сотрудничество в сфере совместного судостроения. По словам Бабушкина, астраханские судоверфи могли бы выполнять сборку корпусов судов, с последующим их оснащением на туркменских судостроительных предприятиях.

Основа для такого взаимодействия уже имеется, поскольку за последнее десятилетие астраханские верфи успешно выполнили целый ряд заказов для Туркменистана.

Мередов, в свою очередь, сообщил о заинтересованности Туркменистана в строительстве контейнеровозов.

Сторон рассмотрели пути наращивания товарооборота. Так, Астраханская область готова обеспечить туркменский рынок зерном, лесоматериалами, трубами спецназначения, сетями и рыбными кормами, стройтоварами, сельхозпродукцией.

А на астраханском рынке имеется спрос на произведенные в Туркменистане текстиль, сезонные овощи и фрукты, хлопковое волокно, полипропилен и другие товары.

«Взаимная торговля будет успешно развиваться при условии отлаженной работы транспортно-логистической системы. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос налаживания прямого автопаромного сообщения между портами Туркменбаши и Оля», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

«В направлении «восток-запад» наше паромное сообщение работает чётко. Но мы хотим развивать и «север-юг». В этом плане Астрахань наш партнёр номер один. Мы активно ищем транспортные маршруты для доставки грузов в Туркменистан, и порт Оля для нас в этом плане представляет особый интерес. Паромное сообщение должно стать живой артерией», – сказал Мередов.

Еще один вопрос, касающийся транспортной сферы – это налаживание регулярного авиасообщения между Астраханью и Ашхабадом. Бабушкин на первом этапе предложил рассмотреть возможность организации сезонных авиаперелётов.

Помимо экономического сотрудничества, между Туркменистаном и Астраханской областью активно развиваются гуманитарные отношения. По данным администрации Астраханской области, в текущем учебном году в астраханских вузах обучается более 2200 граждан Туркменистана.

Глава МИД Туркменистана отметил высокое качество образования, которое туркменские студенты получают в вузах региона, в том числе – по медицинским и «морским» специальностям./// nCa, 1 июня 2020 г.