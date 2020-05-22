В здании МИД состоялся брифинг, посвященный реализации международных инициатив Туркменистана в сфере здравоохранения

22 мая 2020 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный реализации международных инициатив Туркменистана в сфере здравоохранения.

В брифинге, который стал регулярным местом для всестороннего обмена мнениями по насущным вопросам в сфере здравоохранения, приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности, других профильных ведомств Туркменистана, главы дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованные в стране, местные СМИ и журналисты зарубежных средств массовой информации, аккредитованные в Туркменистане.

Главы дипмиссий с резиденциями в третьих странах, а также представители ведущих иностранных СМИ и общественных организаций приняли участие в брифинге посредством видеоконференцсвязи.

Выступая на мероприятии, глава внешнеполитического ведомства страны особо подчеркнул, что «одним из основных предназначений данной площадки является продвижение международных инициатив Туркменистана в области здравоохранения, что и стало приоритетной тематикой последних брифингов». Также Р.Мередов отметил, что Туркменистан, в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), прошедшей в онлайн-режиме, поддержал, принятую по итогам Всемирной Ассамблеи резолюцию «Ответ на COVID-19», единогласно утвердившей принцип всеобщего, своевременного, равного, свободного и справедливого доступа к эффективным медикаментам и технологиям, к методикам лечения и профилактике опасных заболеваний, устранения несправедливых барьеров, препятствующих такому доступу. Министр добавил, что Туркменистан безусловно поддерживает подчёркнутую в резолюции ключевую лидирующую роль Всемирной Организации Здравоохранения в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.

Выступавшие на брифинге Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Е.Панова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Д.Алонсо, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Н.Дрозд, Глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения П.Карвовска, особо подчеркнули меры, предпринимаемые правительством Туркменистана в области охраны здоровья населения и по борьбе с коронавирусной пандемией COVID-19, обширно изложенных в письме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в адрес Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который, в виде отдельного информационного материала, был распространён в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на все языки этой организации.

В ходе брифинга его участники также ознакомились с Планом обеспечения готовности к противодействию и реагированию Туркменистана на острое инфекционное заболевание, который был разработан совместно с Офисом Постоянного координатора ООН в нашей стране и, который опирается на две Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН – Глобальный стратегический план обеспечения готовности и реагирования (СПГР) и Глобальный план гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19, и который исходит из передовой национальной практики Туркменистана в сфере здравоохранения. Данный документ был принят сегодня, на прошедшем заседании Кабинета Министров Туркменистана.

В ходе брифинга также было озвучено, что Туркменистан, как ответственный участник международного сообщества, с первых дней возникновения угрозы COVID-19 установил тесные рабочие контакты с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными органами и агентствами, прежде всего, с Всемирной Организацией Здравоохранения, и также с большим уважением относится к опыту других стран, которые уже сегодня создали солидную базу в борьбе с этой угрозой.

Были особо подчеркнуты вопросы совершенствования материально-технической базы, и активной работы Туркменистана в данном направлении на национальном уровне по созданию дополнительных карантинных центров, в том числе конкретные шаги по усилению и укреплению базы существующих центров карантина.

Отдельной темой выступлений на брифинге стало развитие новых форм международного научного сотрудничества в области медицины, обмен достижениями медицинской науки. В данном контексте была озвучена инициатива Президента Туркменистана о создании Совета учёных-медиков, конкретные пути реализации, которой были озвучены делегацией нашей страны в ходе Всемирной Ассамблеи здравоохранения и встречи министров здравоохранения стран Движения Неприсоединения, состоявшихся в онлайн-режиме несколько дней назад.

Также по окончании брифинга участники обменялись мнениями в сессии «вопрос – ответ».

MFA Turkmenistan, 22 May 2020