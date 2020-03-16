ООН и Туркменистан подписали Рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы

Репортаж nCa

В субботу (14 марта 2020 года) ООН и Туркменистан подписали Рамочную программу сотрудничества на период 2021-2025 годов.

Это уже четвертая по счету программа. – Пройден долгий путь, но удовлетворительный.

За эти годы был достигнут большой прогресс.

Как отметил вице-премьер Рашид Мередов в своем выступлении, программа, которая стартует в следующем году, будет ориентирована на людей и поможет продвинуть реализацию некоторых ключевых ЦУР.

nCa тесно сотрудничает с системой ООН в Туркменистане еще с тех времен, когда постоянным координатором был Халид Филби. Для нас партнерство между ООН и Туркменистаном всегда значимо, поскольку это часть истории.

Программа, подписанная в субботу, представляет собой объемный документ, широкий по охвату и продуманно амбициозный.

Амбициозность программы вполне оправданна, поскольку за годы партнерства систематически аккумулировано множество возможностей.

Мы будем время от времени возвращаться к содержанию этой программы в наших сообщениях.

Сегодня мы хотели бы обратить особое внимание на движущую силу, стоящую за “потенциалом”, который внушает доверие к этой мотивированной программе.

Это местные сотрудники агентств ООН в Туркменистане.

С момента создания nCa мы знали некоторых членов команды системы ООН в Туркменистане, и некоторых из них даже тогда, когда они не были еще связаны с учреждениями ООН. Без преувеличения, все они выполняют замечательную работу, день за днем, год за годом.

Способность системы ООН в Туркменистане к выполнению своих обязательств напрямую зависит от потенциала их местных кадров.

Потенциал местных сотрудников учреждений ООН в Туркменистане можно оценить по трем важным показателям:

Некоторые учреждения ООН теперь полностью укомплектованы местными кадрами без какого-либо иностранного руководства

В настоящее время учреждения ООН осуществляют свои программы в самых отдаленных уголках Туркменистана

В приоритетных ситуациях – в настоящее время это угроза коронавируса – учреждения ООН сохраняют адекватный уровень реагирования.

Ниже опубликован пресс-релиз МИД Туркменистана о мероприятии:

14 марта 2020 года в отеле «Йылдыз» состоялась презентация Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса.

В начале церемонии в холле здания была организована выставка книг, вышедших в свет благодаря бесценной мудрости Лидера нации. Примечательно, что многотомное произведение Главы государства «Лекарственные растения Туркменистана» заняло отдельное место на выставке. В первом томе этой книги подробно описывается использование юзерлика и перца, приготовление из них лекарств и особенности их применения.

В мероприятии приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, включая Меджлис, Министерства иностранных дел, экономики и финансов, здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, правоохранительных органов, Института государства, права и демократии Туркменистана, а также руководители и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители общественных организаций, местные и зарубежные журналисты.

В ходе выступлений ораторы отметили, что новая Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 гг. больше делает упор на достижение Целей устойчивого развития ООН. Также было подчеркнуто, что новая Рамочная программа подразумевает участие большего количества агентств ООН в ее реализации, чем действующая. Это является ярким свидетельством расширения взаимодействия Туркменистана со специализированными учреждениями ООН и многогранного подхода к решению общих задач, путем использования передового опыта и рекомендаций международных партнеров.

В рамках презентации состоялась церемония подписания Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Затем Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов и Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Е.Панова выступили с обращением к средствам массовой информации.

В ходе обращения они подтвердили конструктивный характер сотрудничества между Туркменистаном и структурами ООН и подчеркнули, что Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития будет являться руководством для совместных действий Правительства Туркменистана и системы ООН до 2025 года.

Было также отмечено, что Рамочная программа подтверждает общее видение и партнерство между Правительством Туркменистана и системой ООН, выражая коллективное стремление к развитию процветающего, инклюзивного и устойчивого Туркменистана. /// nCa, 16 марта 2020 г., фото агентства TDH