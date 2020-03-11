Коронавирус – шумиха, история и некоторые уроки

Тарик Саиди

СМИ раздувают шумиху, политики набирают дешевые очки, хотя сам коронавирус (Covid-19) больше напоминает гостей из нашего прошлого и даже будущего.

Кажется, что вот-вот уже в следующем месяце неконтролируемая волна коронавируса ослабнет. Но возможна и вторая, более смертоносная волна. В любом случае, он не исчезнет полностью; он просто спрячется где-то в готовности нанести новый удар. Он может даже измениться непредсказуемо.

Между тем, нам нужно извлечь некоторые важные уроки из истории для того, чтобы сформировать наше сегодняшнее и, так сказать, скорректировать наш завтрашний день.

Прежде всего, необходимо признать, что коронавирус пока не является основной причиной смерти на Земле. Паника, связанная с этим вирусом, не оправдана:

Причины смерти средняя ежедневная смертность (человек в день) Сердечные заболевания 49000 Рак 26000 Загрязнение воздуха 12600 ДТП 3700 Суицид 2000 Убийство 1270 Сезонный грипп 795-1780 Коронавирус 56

Среднее число смертей от коронавируса (Covid-19) вычислено при помощи глобальных данных за период с 22 января 2020 года по 7 марта 2020 года. Наибольшее число смертей за один день – 158 произошло 23 февраля 2020 г.

Смертность от коронавируса по-прежнему составляет менее 7% от ежедневного числа летальных исходов по причине сезонного гриппа.

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Периодическое появление безжалостных смертельных болезней иногда называют скальпелями Бога. Или может быть все это похоже на то, как художник стирает часть изображения на холсте, чтобы начать все сначала и улучшить шедевр. Природа вмешивается сама, когда человек люди заходят слишком далеко, двигаясь в неправильном направлении.

Возможно, в идее «шоковой терапии» есть доля истины.

Эмир Тимур (или Тамерлан) пишет в своей автобиографии, что после того, как он разграбил Исфахан, он позволил оставшемуся населению восстановить город. Он был удивлен, увидев, что люди построили просторные дома и широкие улицы. Они создали город, который был совсем не похож на старый Исфахан.

Феникс, возродившийся из пепла своего предшественника?

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Джулия Понграц из отдела глобальной экологии Института Карнеги утверждает в своей исследовательской статье, что вторжения, начатые Чингисханом, охладили планету.

В исследовании, опубликованном в журнале The Holocene, Понграц вместе с коллегой Кеном Кальдейрой и немецкими коллегами из Института метеорологии Макса Планка составила модель глобального почвенного покрова, начиная с 800 г. н.э. Модель была создана с учетом четырех исторических событий, которые, по ее предположению, могли повлиять на климат из-за возвращения лесов после депопуляции: Черная смерть в Европе (конец XIV века), падение китайской династии Мин (последняя половина XVII века), завоевание Америки (XVI и XVII века) и монгольское вторжение в XIII и XIV веках.

«Мы обнаружили также, что в течение ряда кратковременных в историческом масштабе событий, таких как эпидемия чумы – Черная смерть и крах династии Мин, восстановление повторного роста леса оказалось недостаточным, чтобы преодолеть выбросы из почвы, -пояснила Понграц. – Но в течение более длительного исторического периода татаро-монгольского нашествия, времени для восстановления лесных массивов оказалось достаточно. В результате было поглощено значительное количество углерода».

Монгольское нашествие имело самые значительные последствия. Согласно данным исследования, повторный рост лесов во время монгольского нашествия поглотил 700 миллионов тонн углерода из атмосферы, что равняется количеству углерода, которое мировое общество теперь ежегодно производит из бензина.

Понграц утверждает, что ее исследование имеет отношение к текущему климатическому кризису в мире: «Сегодня около четверти чистого первичного производства на поверхности земли используется людьми тем или иным образом, главным образом через сельское хозяйство. […]. В прошлом мы оказывали существенное влияние на глобальный климат и углеродный цикл, но все это было непреднамеренно. Основываясь на знаниях, полученных нами в прошлом, мы теперь в состоянии принимать решения по землепользованию, которые уменьшат наше воздействие на климат и углеродный цикл. Мы не можем игнорировать полученные знания».

Конечно, прежде чем общество приступит к рассмотрению вопроса о глобальном лесовосстановлении, необходимо остановить глобальное обезлесение. Несмотря на озабоченность всего мира и многочисленные инициативы, осуществлявшиеся на протяжении многих лет (как на страновом, так и на глобальном уровне), леса продолжают сокращаться с ошеломляющей скоростью. В настоящее время около 10% выбросов парниковых газов в мире приходится на вырубку лесов.

«Распространен заблуждение о том, что воздействие человека на климат началось с широкомасштабного сжигания угля и нефти в индустриальную эпоху», – говорит Понграц, ведущий автор исследования. «На самом деле, люди начали влиять на окружающую среду тысячи лет назад, изменяя растительный покров ландшафтов Земли, когда мы стали вырубать леса для сельского хозяйства».

Вторжение монгольской орды в Азию, Ближний Восток и Европу оставило после себя огромные обезлюдевшие территории. Оставшиеся без человека, большие участки возделанных полей постепенно вновь заросли лесами, ставшие затем поглощать углекислый газ из атмосферы.

Подробнее об этом: https://news.mongabay.com/2011/01/how-genghis-khan-cooled-the-planet/

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Вмешательство природы, будь то захватчик или смертельная болезнь, восстанавливает экологическое равновесие.

Всего через несколько недель после начала волны распространения коронавируса из Китая, это явление приобрело заметные очертания.

Спутниковые снимки НАСА демонстрируют удивительный эффект новой вспышки коронавируса (COVID-19) в Китае: загрязнение воздуха снизилось.

Используя спутники по мониторингу за загрязнением, НАСА измерило концентрацию в воздухе диоксида азота (NO2) – газа, который попадает в атмосферу в результате сжигания топлива, в основном в двигателях легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и электростанций.

С 1 по 20 января и с 10 по 25 февраля исследователи наблюдали значительное снижение загрязнения воздуха над Уханем и остальной частью Китая, вызванное частично «экономическим спадом», вызванным вспышкой вируса, согласно релизу НАСА.

На приведенных выше картах показана плотность концентрации NO2 по всему Китаю синим, желтым и оранжевым цветами в эти периоды времени. Сокращение концентрации началось в Ухане, а затем распространилось на остальную часть страны, сообщает НАСА.

«Впервые я увидел столь драматическое падение показателей на такой большой площади для конкретного события», – сказал Фэй Лю, исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда НАСА.

Как правило, в Китае в это время года уровень NO2 ниже, так как многие предприятия и фабрики закрываются в дни празднования Лунного Нового года. На приведенных ниже картах показано, как концентрация NO2 (синим, желтым и оранжевым цветов) снизилась во время празднования Лунного Нового года в 2019 году, а затем возросла, когда работа предприятий возобновилась.

Снимки НАСА демонстрируют “значительное снижение” загрязнения воздуха над Китаем на фоне экономического спада, вызванного коронавирусом.

https://www.cnbc.com/2020/03/02/nasa-images-chinas-air-pollution-decreased-amid-coronavirus-measures.html

Снимки НАСА демонстрируют снижение загрязнения Китая в связи с коронавирусом

https://edition.cnn.com/2020/03/01/world/nasa-china-pollution-coronavirus-trnd-scn/index.html

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Всеобщий урок состоит в том, что природа не терпит дисбаланса. Невоздержанность наказывается.

Одна часть решения состоит в том, что восстановление лесов должно происходить более интенсивно по сравнению с обезлесением. Мы должны сажать больше деревьев, чем вырубаем ежедневно.

Следовательно, нынешняя экономическая модель постоянного роста не является устойчивой.

Сейчас самое время начать разработку другой модели, основанной на устойчивости всей планеты. Достичь данной цели можно только, если экономисты также станут защитниками окружающей среды.

Частично решение заключается в необходимости обращения вспять процесса глобализации и скорейшей цифровизации. Отчасти решение состоит и в подавлении потребительства.

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Настало время вспомнить почти забытый испанский грипп (пандемия гриппа с января 1918 года по декабрь 1920 года). Это была первая из двух пандемий, связанных с вирусом гриппа H1N1. Вторая связана со свиным гриппом в 2009 году.

Этот грипп заразил почти 500 миллионов человек по всему миру, или около 27% тогдашнего мирового населения. Число погибших, по оценкам, составило от 17 до 100 миллионов человек. Пандемия стала одной из самых смертоносных в истории человечества.

Источником испанского гриппа считается Канзас, США. Поэтому его следовало бы назвать Канзасским вирусом или американским вирусом. Однако действовала цензура военного времени, и средства массовой информации не сообщали о распространении вируса в США, Великобритании или Франции. Испания не участвовала в первой мировой войне, и именно поэтому СМИ свободно сообщали об эпидемии и смертях, вызванных вирусом, отсюда и название болезни «Испанский грипп».

Борясь с испанским гриппом, врачи и ученые обнаружили, что одной из причин его распространения было плевание.

Была проведена кампания по борьбе с плеванием. Плевки в общественных местах систематически обличались как нежелательная, некультурная привычка.

Источник фото – The Philadelphia Inquirer

Источник фото – NBCphiladelphia

Источник фото – Haverford Township Historical Society

Кампания прошла довольно успешно. Теперь плевки в общественных местах осуждаются. В большинстве обществ по всему миру плевок считается проявлением невоспитанности.

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Точно так же, как люди, столкнувшиеся с испанским гриппом, решили изменить некоторые из ранее принятых социальных практик, мы обязаны пересмотреть полный набор наших социальных норм. Ничто не должно быть табу во имя культуры или традиции – мы должны тщательно исследовать все.

При этом нам необходимо выяснить, почему коронавирус так быстро распространился в Китае, Иране и Италии. Это три разных общества, три разные культуры.

Некоторые исследователи рассматривают возможную роль чувства «личного пространства» в распространении этого вируса. Как известно, когда человек, зараженный коронавирусом, чихает, капли разлетаются на расстояние до 1,5 метров. Возможно ли, что общества с меньшим личным пространством являются подходящей почвой для распространения этого вируса?

Сторонники данной теории ссылаются на исследование Агнешки Сороковской и Петра Сороковского из Вроцлавского университета, Питера Хилперта из Университета Суррея и Катажины Кантареро из Университета социальных и гуманитарных наук.

В научной работе под названием «Предпочитаемые межиндивидуумные расстояния: глобальное сравнение» представлены ответы около 9000 человек из 42 стран.

В аннотации исследования, в частности, говорится: «Целью настоящего исследования является сравнение предпочтительных межиндивидуумных расстояние по всему миру и преодоление проблем, наблюдавшихся в предыдущих исследованиях. Мы представляем обширный анализ межиндивидуумных расстояний по большому набору данных (N = 8943 участников из 42 стран). Мы попытались соотнести предпочтительные социальные, личные и интимные расстояния, наблюдаемые в каждой стране, с набором индивидуальных особенностей участников и некоторыми характерными чертами их культур. Наше исследование показывает, что индивидуальные особенности (возраст и пол) влияют на предпочтения межличностного пространства и что некоторые различия в результатах могут быть объяснены температурой в данном регионе. Мы также представляем объективные значения предпочтительных межиндивидуумных расстояний в различных регионах, которые могут быть использованы в качестве опорных данных в будущих исследованиях».

С исследованием можно ознакомиться здесь: https://www.researchgate.net/publication/315536031_PREFERRED_INTERPERSONAL_DISTANCES_A_GLOBAL_COMPARISON

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Наш обзор не должен ограничиваться поиском соотношений между личным пространством и распространением болезней. Мы должны пересмотреть весь спектр общественных норм.

Например, если некоторые люди хотят есть летучих мышей или ящеров, должен быть надежный способ сделать их безопасными для человеческого потребления. В конце концов, мы знаем, как употребить рыбу фугу или авокадо, не отравившись. Почему бы не принять такие же меры безопасности для всего, что мы едим или пьем?

Необходимо также пересмотреть универсальную практику рукопожатия. Будет ли невежливо просто поздороваться без рукопожатия? Или мы должны всегда носить с собой маленькую бутылочку дезинфицирующего средства для рук и использовать ее каждый раз после рукопожатия? Будет ли это нормально, если гость придет и попросит вымыть руки перед рукопожатием? —– Общество всегда меняло способ взаимодействия людей, и каждая новая практика начиналась в определенный момент времени. Почему не сейчас?

Можем ли мы также взять в привычку всегда носить с собой бутылку воды? Как известно, частое питье – отличная мера предосторожности против коронавируса. Если вирус попал в горло, жидкость смоет его в желудок при регулярном употреблении воды. Желудок знает, как бороться с вирусом; в свое время он будет изгнан из организма. Однако, если он продолжает сидеть в горле, он может переместиться в пункт назначения – легкие.

Наверное, лучше приучить себя с промыванию носа соленой водой перед сном?

Цель состоит в том, чтобы избежать вирусных частиц и избавиться от них, если они достигли нас, прежде чем они причинят какой-либо вред.

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В то время как средства массовой информации находятся в плену погони за рейтингами, некоторые действительно работают над распространением информации. Ави Шиффман, подросток из Вашингтона – один из таких людей. Он создал сайт для мониторинга за коронавирусом, а также для публикации фактов о болезни.

Подросток невероятно предан своему проекту: он тратит до 6 часов в день на улучшение сайта, который имеет миллионы просмотров. Прежде чем вторая версия его сайта появилась в интернете, он провел все выходные в своей комнате, работая всю ночь и не ложась спать до 7 утра.

Ави, который учится в средней школе Mercer Island High School, запустил свой веб-сайт в декабре 2019 года и с тех пор скрупулезно занимается им. Его веб-сайт каждые 10 минут обновляет данные о числе заболевших, путем сбора данных и перекрестных сведений из таких источников, как Всемирная Организация Здравоохранения, центры по контролю и профилактике заболеваний, а также местные департаменты здравоохранения.

Ссылка на веб-сайт Ави – https://ncov2019.live/data

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Сообща мы можем справиться с любой проблемой, в том числе и с возможной второй волной Covid-19 и любыми их штаммами и мутациями.

Это слишком важная работа, чтобы оставлять ее политикам. Цель – найти реальные, прочные и устойчивые решения, а не зарабатывать дешевые очки и пытаться нанести экономический ущерб друг другу. /// nCa, 11 марта 2020 года