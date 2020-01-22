Финляндия в качестве модели для подражания для Центральной Азии – Часть 3

Тарик Саиди

Если вы еще не слышали о солеине, то услышите – возможно, уже в следующем году.

Солеин – это белковый порошок, похожий по виду и вкусу на пшеничную муку. Вещество было разработано финской компанией Solar Foods на основе концепции НАСА.

Он будет запущен в промышленное производство в 2021 году. К 2023 году компания надеется, что солеин будет применяться в миллионах блюд доходом до 800 миллионов долларов США.

Solar Foods полагает, что к 2025 году солеин будет обеспечивать жизнедеятельность 9 миллиардов человек в пределах протеинового рынка стоимостью 500 миллиардов долларов США.

Солеин буквально вытягивается из воздуха. Он производится из углекислого газа, воды, электричества. Этот высокобелковый ингредиент содержит 50% белка, 5-10% жира и 20-25% углеводов.

Первоначально, он может появиться на полках магазинов как часть протеиновых коктейлей и йогуртов, продуктов, которые становятся все более популярными среди молодежи и фитнес-поклонников.

Основным ингредиентом солеина является углекислый газ – это означает, что чем больше солеина мы производим, тем больше углекислого газа мы удаляем из атмосферы.

Кроме того, на примере солеина видно, что производство белка может быть отделено от сельского хозяйства. Процессы, которые приводят к получению солеина – извлечение углекислого газа из воздуха с использованием технологии улавливания углерода, объединение его с водой, питательными веществами и витаминами, а процесс ферментации, аналогичный брожению, – все это может быть выполнено в закрытых условиях.

Производство солеина свободно от сельскохозяйственных ограничений, таких как пахотные земли, изобилие воды, подходящий климат и т. д. Кроме того, выработка солеина не создает выбросов метана, как, например, от разведения сельскохозяйственных животных. Производства этого белка не имеет экологических издержек. Его можно производить везде, где присутствует углекислый газ – в космосе, на другой планете, где угодно.

Подробнее о солеине можно узнать здесь:

https://bigthink.com/technology-innovation/protein-from-air?rebelltitem=4#rebelltitem4

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Население Финляндии составляет около 5,5 млн, что сопоставимо с численностью населения ряда стран Центральной Азии.

Учитывая, что природа распределила таланты между всеми народами и нациями равномерно, этот регион имеет потенциал, чтобы соответствовать спектру изобретений и открытий Финляндии.

Вот некоторые из вещей, которые подарила человечеству Финляндия:

Linux, “операционная система для умных людей”, была создана финским изобретателем Линусом Торвальдсом в 1991 году. Он был еще студентом, когда создавал Linux. Версии Linux и связанные с ними системы Unix приводят в действие интернет-серверы. В меньшем масштабе Linux является компетентной альтернативой Windows.

Каждый браузер, включая тот, которым вы пользовались сегодня утром для доступа в Интернет, обязан своим существованием Erwise. Этот браузер был создан группой финских студентов в 1990-х годах, и это прототип всех других передовых веб-браузеров, которые мы используем в наши дни.

Протокол прикладного уровня IRC (Internet Relay Chat) был изобретен в 1988 году в университете Оулу. Он позволял вести текстовые чаты при подключении к центральному серверу. Протокол обеспечил общение между людьми в режиме реального времени, то, что сегодня нами воспринимается как должное.

Ветряная турбина, важный источник возобновляемой энергии, была изобретена в 1922 году финским инженером Сигурдом Савониусом и впоследствии получила название турбины Савониуса. Простая в эксплуатации и легкая в обслуживании, конструкция по-прежнему используется для производства электроэнергии, а также в системах охлаждения больших транспортных средств.

Пульсомер или монитор сердечного ритма был представлен финской компанией Polar Electro в 1977 году. Устройство стало первой носимой беспроводной технологией. Первый пульсомер работал на батарейках и прикреплялся к кончику пальца.

Финская компания Nokia изобрела довольно простые, но долговечные мобильные телефоны. Большинство из них можно использовать даже в сложных условиях. Некоторые модели Nokia возвращаются из почти забвения.

Светоотражающие полосы для одежды и транспортных средств были изобретены Арви Лехти из Финляндии в 1955 году. Это отличный элемент для безопасности людей, животных, вещей и сооружений. Человека, носящего светоотражающие полосы, можно увидеть из автомобиля на расстоянии до 300 метров.

Широко популярная мобильная игра Angry Birds была представлена компанией Rovio Entertainment. Тираж загрузки игры составил более миллиарда. Тематику игры можно встретить в товарах, услугах, сладостях, художественных фильмах, а в Финляндии даже работает тематический парк Angry Birds.

Даже если вы не слышали о ксилите, то возможно, хотя бы раз в жизни вы потребляли это вещество. Изобретенный в Финляндии, ксилит является альтернативой сахару и используется в препаратах для предотвращения кариеса, зубного налета, пневмонии, остеопороза и ушных инфекций у детей. Он содержится во многих популярных марках жевательной резинки, конфет и заменителей масла. Ксилит появился в мире 1975 году благодаря финским ученым.

Всемирно известный “материнский пакет” Финляндии улучшил жизнь новорожденных и их матерей с момента его запуска в 1938 году. В пакет входит зимняя и летняя одежда, пуховое одеяло, мягкая игрушка, нагрудник и т. д. Кроме того, сам пакет или коробку можно использовать в качестве люльки. Матерям в Финляндии предоставляется выбор: либо они могут взять пакет либо получают стоимость пакета наличными. Около 95% матерей предпочитают материнский пакет наличным деньгам.

Бортовой самописец или черный ящик, который имеет решающее значение в расследовании авиакатастроф, был изобретен в 1942 году финским авиационным инженером Вейхо Хиетала.

И, конечно же, стеклянная посуда от Iittala – одного из самых популярных брендов Финляндии класса люкс. Все, что выпускает Ииттала, присутствующая на рынке с 1881 года, является произведением искусства.

Это лишь небольшая выборка из обширного списка того, что Финляндия дала миру. /// nCa, 22 января 2020 года

Продолжение следует. . .