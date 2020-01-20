Финляндия в качестве модели для подражания для Центральной Азии – Часть 1

Тарик Саиди

Это страна, которая может буквально вытягивать белок из воздуха и имеет самого молодого премьер-министра в мире. Это также самая счастливая страна в мире. — Финляндия, безусловно, является образцом для подражания для Центральной Азии.

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Всемирный доклад о счастье за 2019 год еще раз подтвердил, что Финляндия – самая счастливая страна в мире.

В этих скандинавских странах имеется нечто. За Финляндией в рейтинге следуют Дания, Норвегия, Исландия и Швеция.

Отчет о мировом счастье – https://worldhappiness.report/ed/2019/ – основан на опросе Gallup и учитывает шесть факторов: ВВП на душу населения; социальную поддержку; ожидаемую продолжительность жизни; свободу самостоятельно принимать жизненно важные решения; щедрость; и уровень коррупции.

У Финляндии хорошие показатели по всем шести факторам, но особенно по благотворительности.

Почти половина финнов сообщили в ходе опроса, что они регулярно жертвуют на благотворительность, а треть ответили, что в прошлом месяце они добровольно выделили время на благотворительность.

Всемирный доклад о счастье 2019

Деньги играют важную роль в счастье, но они не являются решающим фактором. Если бы деньги были главным источником счастья, то США с самым большим в мире ВВП были бы самой счастливой страной. Штаты, напротив, перешли на одну строчку вниз – с 18-го на 19-е место.

Глядя на страны, которые возглавляют список, можно сказать, что чувство благополучия и безопасности важнее денег.

Безопасность здесь охватывает все аспекты жизни: экономическую, личную, социальную и все другие виды безопасности, которые способствуют общему чувству благополучия.

Речь также идет о системе – система в Финляндии такова, что людям не нужно беспокоиться о жилье, образовании, здравоохранении, рабочих местах и общественных услугах.

Также в финском обществе наблюдается сильное чувство общности и товарищества, что стало гибридным продуктом географии и системы.

В докладе говорится, что самым сильный рост счастья в этом году произошел в Бенине, который переживает период стабильности. Западноафриканская страна занимает 102-е место в общем рейтинге, за ней следуют Никарагуа, Болгария, Латвия и Того. Пять самых резких спадов наблюдались в Венесуэле, Сирии, Ботсване, Индии и Йемене.

Для Финляндии счастье прочно укоренилось в системе. Это образ жизни. /// nCa, 20 января 2020 года

Продолжение следует. . .