Убийство Солеймани – Точка зрения из Центральной Азии

Тарик Саиди

Прежде чем попытаться рассмотреть некоторые последствия, вытекающие из убийства иранского генерала Солеймани, необходимо отметить то, что не может быть простым совпадением: импичмент американского президента и удары по Ираку.

С 16 по 19 декабря 1998 года США и Великобритания провели массированную бомбардировку объектов в Багдаде. Решение о бомбе было принято всего за два дня до того, как Палата представителей должна была проголосовать по импичменту президенту Клинтону. Импичмент вскоре прекратился.

3 января 2020 года президент Трамп приказал убить Солеймани, как раз тогда, когда его документы об импичменте были готовы к отправке в Сенат.

Очевидно, что это надежный способ избежать импичмента. —– Импичмент? Не проблема. Давайте бомбить Багдад.

* * *

Вместе с этим было бы интересно понять логик мышления Трампа.

Вот некоторые слова Трампа, когда он пытался предотвратить переизбрание Обамы:

Обама нападет на Иран, потому что это поможет ему выиграть выборы – – – Трамп 14 ноября 2011 г

Как я и предсказывал, Обама готовит возможное нападение на Иран.- – – Трамп, 3 июля 2012 г

Чтобы быть избранным, Обама начнет войну с Ираном. – – – Трамп, 29 ноября 2011 г

Я всегда говорил, что Обама нападет на Иран, в той или иной форме, до выборов.- – – Трамп, 16 августа 2012 г

Вспомните, что я говорил об атаке Обамы на Иран перед выборами.- – – Трамп, 4 апреля 2012 г

Не позволяйте Обаме разыграть иранскую карту, чтобы выборы.- – – Трамп, 12 октября 2012 года

Наш президент начнет войну с Ираном, потому что у него нет абсолютно никакой возможности вести переговоры. Он слаб и малоэффективен. Так что единственный способ, которым он считает, что его переизберут – это начать войну с Ираном.- – – Трамп, 16 ноября 2011 г

Несомненно, Трамп полностью убежден, что нападение на Иран – это верный способ переизбраться на пост президента Соединенных Штатов. — Просто так получилось, что это год выборов.

* * *

Генерал-лейтенант Касем Солеймани возглавлял Силы Кудс, крыло КСИР (Исламской революционной гвардии Ирана), ответственного за операции за рубежом. Быстро продвигаясь по служебной лестнице, он прослужил на этой должности почти 21 год.

Он был, вероятно, вторым по силе человеком в Иране, подчиняясь непосредственно верховному лидеру аятолле Хаменеи. Именно в знак значимости его персоны, Иран объявил трехдневный официальный траур по случаю его убийства. Аятолла Хаменеи сам председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, которое было созвано для обдумывания ответа на убийство Солеймани – впервые Хаменеи лично председательствовал на заседании Совета национальной безопасности.

Солеймани также был чрезвычайно популярен в Иране. Опрос, опубликованный в 2018 году IranPoll и Мэрилендским университетом – это одни из самых надежных аналитических центров, – показал, что рейтинг популярности Солеймани составил 83 процента, опередив президента Хасана Роухани и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.

В зависимости от того, кто находился по ту сторону разделительной линии, люди либо любили его, либо ненавидели.

Для тех, кто любил его, он был символом сопротивления западному империализму и голосом угнетенных.

Для тех, кто его ненавидел, он был человеком, который сеял смуту в Ираке, Йемене, Сирии, Ливане и многих других частях света.

* * *

Если на секунду мы проигнорируем возможность того, что Трамп приказал нанести удар по Солеймани, чтобы отвлечь внимание от своего собственного процесса импичмента и увеличить шансы на переизбрание, то других веских причин убийства Солеймани не остается.

Нацелившись на Солеймани, Трамп нарушил неписаный закон эскалации –нагнетание обстановки происходит постепенно, при этом всегда сохраняется возможность для переговоров на каждом шагу.

Он пошел на самую высокую возможную цель (нельзя нанести удар по Верховному Лидеру или президенту Ирана, не вызвав гнева и ненависти всего мира). Поступая таким образом, он создал много возможностей для реакции Ирана.

В мире, где мы допускаем «пропорциональное возмездие», что было бы эквивалентом Солеймани? Столь же огромная цель или тысяча маленьких мишеней?

* * *

Первые признаки указывают на то, что иранский ответ может быть географически разрозненным.

Для следующего этапа, который может начаться довольно скоро, условия, возможно, будут определены Ираном, а не США.

Скорее всего, Иран будет стремиться к полному вытеснению США из Ирака и Афганистана всеми возможными способами. Если нельзя будет осуществить это сиюминутно, то следующей ставкой иранцев может стать то, чтобы сделать присутствие США в Ираке и Афганистане как можно более дорогостоящим в человеческом и материальном плане.

Фактически, сейчас может консолидироваться все накопившееся негодование против Соединенных Штатов. Кровь Солеймани уже восстановила единство в иранской нации, и имеется потенциал для укрепления жизнеспособной коалиции стран, чтобы заставить американские силы покинуть регион.

Красный флаг был поднят в мечети Джамкаран. Мечеть является одной из самых святых в шиитском мире и расположена в Куме, духовной столице шиитского мира. Это первый случай в истории, когда красный флаг – призыв отомстить за несправедливо пролитую кровь – был поднят в этой мечети.

Иранское руководство, вероятно, уже наметило ответные меры, но некоторые слова предостережения все равно должны прозвучать.

Есть гнев, оправданный гнев. Этот гнев не просто раскален докрасна; это бушующий гнев. Поэтому при планировании ответных мер, решения должны быть приняты в спокойствии.

Иранскому руководству было бы хорошо посоветовать начать два отдельных процесса.

Необходимость проконсультироваться со странами, которые возмущены действиями Трампа и симпатизируют Ирану – это уже делается. Есть много стран, включая Россию, Китай, Турцию и т.д. которые согласны с позицией Ирана. Следует подготовить совместный план по ускорению вывода американских и других иностранных вооруженных сил из региона.

На самом деле, кто-то должен объяснить американцам, что в их интересах вывести свои вооруженные силы из региона. Все, кроме американцев, видят, что их военное присутствие препятствует собственным экономическим интересам. Американские компании вполне конкурентоспособны сами по себе, и им не нужен солдат, чтобы получать контракты или открывать новые рынки. Имидж американских компаний был запятнан убийством Солеймани. Ненависть, которую регион питает к американским вооруженным, автоматически переносится на американские компании.

Одновременно с планированием вывода американских войск из региона, Ирану нужно предпринять шаги по удерживанию ситуации с убийством Солеймани в центре внимания как внутри страны, так и за рубежом. Должны быть хорошо спланированные небольшие шаги, чтобы удерживать ситуацию на медленном огне.

Прежде всего, Иран должен принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить развязывание войны.

* * *

Вариантов с Трампом довольно мало, если только он не решит начать полномасштабную войну.

Варианты для иранцев – самые разные.

Во многих странах, включая Ирак, Сирию, Йемен, Ливан, Бахрейн и Афганистан, существуют прямые или косвенные сети иранского влияния, представляющие собой сочетание идеологических и военных структур.

Чтобы поддерживать действия на чужой территории, стороны могут предпочесть использование приближенных кругов.

Иранские доверенные лица руководствуются идеологией. Американские доверенные лица -фактически наемники, взятые напрокат, – мотивированы материальной выгодой. Нет никакого совпадения.

* * *

Поскольку мы рассматриваем ситуацию из Центральной Азии, этот регион является нашим главным объектом внимания.

Какой бы ответ ни последовал со стороны Ирана, эта реакция, вполне возможно, будет иметь место и в Афганистане.

В чем причины и как это может произойти:

Бригада Фатимиюн (Лива Фатемиюн, буквально дивизия Фатимиюн) – афганское шиитское ополчение. Данная организация была создана в 2014 году при покровительстве и поддержке Солеймани.

Заявленная цель Фатимиюн состояла в защите некоторых святынь в Ираке, но представители организации воевали и в Сирии на стороне правительства Асада. Они также воевали в Ираке. Их точное число неизвестно, но считается, что это 10000-20000 обученных бойцов.

Большинство из них с тех пор вернулись в Афганистан. По логике вещей, они симпатизируют Солеймани. Учитывая полученный в Сирии опыт, они могут участвовать в виде больших групп в обычного боя или вести партизанские бои в виде небольших групп.

Большая часть Фатимиюна сосредоточена в провинциях Бамиан, Джаузджан, Балх, Бадахшан, Панджшер и Герат.

Мы также должны иметь в виду, что у Солеймани были очень хорошие отношения с талибами.

Здесь важно напомнить, что Солеймани сыграл ключевую роль в установлении контактов между американцами и бывшим главой талибов муллой Ахтаром Мансуром, который также был убит американским беспилотником 21 мая 2016 года, когда он пересек сухопутную границу из Ирана в Пакистан.

Делегация талибов во главе с муллой Абдул Саламом Ханафи посетила Иран в октябре 2019 года и провела встречу с Солеймани. Делегация также встретилась с верховным лидером страны аятоллой Хамейни.

Солеймани в какой-то степени помогал сглаживать разногласия между талибами и Северным Альянсом.

Фатимиюн способны изменить игру, если объединятся с талибами. И Ирану под силу достичь этого.

* * *

Последствия для Центральной Азии будут зависят от формы и степени реагирования Ирана. Действия и реакции администрации Трампа также определят последствия для Центральной Азии.

Независимо от того, как будет развиваться ситуация, есть определенные шаги, которые должны быть немедленно предприняты Центральной Азией:

Сохранение традиционного нейтралитета, но оказание моральной поддержку Ирану.

Повышение безопасности американских и израильских дипломатических миссий, дипломатов и других сотрудников по всей Центральной Азии.

Усиление наземного и воздушного (в том числе беспилотного) наблюдения на границах с Ираном и Афганистаном.

Укрепление системы предотвращения перемещения подозрительных лиц или товаров через границы с Ираном и Афганистаном без нарушения перемещения людей и грузов, незапрещённых законом.

Обеспечение обмена информацией в режиме реального времени внутри региона и с ключевыми партнерами, такими как Россия, Китай, Турция, по общим вопросам.

Проведение учений по причинно-следственным сценариям, главная задача которых состояла бы в подготовке к решению любых вероятных ситуаций.

Задействование совместно с Китаем, Россией и Турцией всех дипломатических средств и механизмом для предотвращения начала войны.

* * *

Мир – это холст, на котором можно нарисовать стабильность, процветание, счастье и все остальное, что желает человечество.

Без полотна мира нам не на чем будет рисовать свои мечты. /// nCa, 6 января 2020 года