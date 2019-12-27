Турция и Туркменистан могут подписать ряд важных соглашений в 2020 году – Капуджу

Турция и Туркменистан могут подписать некоторые важные соглашения в первом полугодии 2020 года, заявил посол Турции Мустафа Капуджу в эксклюзивном интервью агентству nCa в четверг (26 декабря 2019 года).

Посол Капуджу, который завершил свою дипломатическую миссию в Туркменистане и в ближайшие дни вернется в Анкару, отметил, что в течение этого года была проделана значительная работа по согласованию позиций и выработке договоренностей и соглашений.

Как он подчеркнул, отношения между Турцией и Туркменистаном продолжали динамично развиваться и в период его пребывания на посту руководителя турецкой дипмиссии. Он объяснял это двумя факторами: 1. Широкая база общностей, составляющих совершенно особый характер отношений – одна нация, две страны; 2. Обоюдное стремление обеих стран всегда находить консенсус по общим вопросам.

Посол Капуджу отметил, что товарооборот в этом году увеличился на 45% по сравнению с показателями прошлого года. По его словам, двусторонние торговые отношения уже восстанавливаются после неблагоприятного воздействия мирового финансово-экономического кризиса.

Посол отметил, что за время его пребывания в Туркменистане в течение четырех с половиной лет состоялось много визитов на высоком уровне.

Говоря о роли турецких строительных компаний в Туркменистане, дипломат сказал, что основной этап строительного бума в Туркменистане завершен, и именно поэтому в последние годы количество турецких компаний в Туркменистане сократилось.

Местные строительные компании в Туркменистане приобрели ноу-хау благодаря партнерским отношениям с иностранными строителями, в том числе с турецкими компаниями, и теперь они справляются с большинством проектов самостоятельно, что является признаком успешного партнерства, прокомментировал Посол.

Посол Капуджу сообщил, что турецкая компания “Chalyk Energy” в следующем году начнет наземные работы по проекту линий электропередач ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан).

Посол отметил, что на протяжении всей своей деятельности в Туркменистане он старался выстраивать отношения с людьми из всех сфер жизни общества. Дипломат подчеркнул, что благодаря искренним братским чувствам туркменского народа его пребывание на этом посту стало одним из самых приятных периодов в его карьере.

Новый посол Турции в Туркменистане официально приступит к исполнению своих обязанностей 15 января 2020 года.

Orient ранее сообщал о том, что на пост следующего посла Турции в Туркменистане назначен Тоган Орал, до недавнего времени являвшийся генеральным консулом Турции в Роттердаме. /// nCa, 27 декабря 2019 года