Почему Италия должна присоединиться к проекту газопровода ТАПИ

Тарик Саиди

Американский имидж в Афганистане напоминает существо, вымазанное дёгтем, а затем обвалявшееся в перьях, и по умолчанию американские компании автоматически находятся под подозрением.

Некоторые европейские страны, которые традиционно пользовались большим уважением в Афганистане, теперь пользуются сомнительной репутацией из-за их совместного подталкивания к катастрофе.

Однако, к Италии в Афганистане относятся положительно. Это отличный шанс выйти на недавно открывшийся афганский рынок, присоединившись к проекту газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

На совместном туркмено-итальянском бизнес-форуме, состоявшемся в Милане 6 ноября 2019 года, были освещены некоторые моменты, касающиеся проекта ТАПИ.

Итальянские компании проявили интерес, и диалог будет продолжен с тем, чтобы определить степень и форму партнерства, если это будет сочтено возможным.

Нужно иметь в виду, что ТАПИ – это не просто газопровод. Это коридор, охватывающий газопроводы, а в конечном итоге нефтепроводы, автомобильное и позднее железнодорожное сообщение, волоконно-оптическую связь и сеть ЛЭП.

Возможности итальянских компаний совместимы с возможностями, вытекающими из этого коридорного проекта, которые потенциально изменит правила игры.

Примечательно также, что Eni уже давно присутствует на рынке Туркменистана. Не менее примечательно и то, что другой традиционный партнер Туркменистана “Chalyk Holding” взял на себя обязательства по строительству и управлению линиями электропередач, идущими из Туркменистана в Пакистан через территорию Афганистана.

ТАПИ проходит по тому же маршруту.

Чисто гипотетически, если бы “Chalyk Holding” и компания Eni смогли бы договорится о партнерстве в ТАПИ, причем не только по трубопроводу, но и в отношении коридора, то это представляло бы большой интерес для всех, тех, кто позитивно настроен к проекту.

Кроме того, факт состоит в том, что Италия находится на стыке Южного газового коридора с потребителями.

Присутствие в решениях по энергетической безопасности в двух стратегических точках на Евразийском континенте принесет Италии и итальянским компаниям долгосрочную выгоду.

Как известно, Италия является предпочтительным партнером Туркменистана по модулям взаимодействия с Европой. И сейчас мы наблюдаем момент исторического решения не только для Италии и Туркменистана, но и для Европы и Центральной и Южной Азии. /// nCa, 7 ноября 2019 г.