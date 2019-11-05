Казанский Федеральный Университет примет участие в образовательном форуме в Ашхабаде

Эльвира Кадырова

Делегация Казанского федерального университета в Республику посетит Ашхабад для участия в ежегодной международной выставке и научной конференции «Образование и спорт в эпоху могущества и счастья».

Двухдневный форум, организуемый Торгово-промышленная палата, министерствами образования, спорта и молодежной политики, состоится с 12 по 13 ноября.

В состав делегации КФУ войдут директор Института управления, экономики и финансов, представители подготовительного факультета для иностранных граждан и Института международных отношений.

Делегаты КФУ поделятся на конференции опытом вуза в реализации сотрудничества с научно-образовательными центрами Туркменистана.

На полях визита планируется провести профориентационные мероприятия, направленные на информирование потенциальных абитуриентов о возможностях обучения в КФУ.

В нынешнем учебном году (2019-2020 г) в Казанском университете обучаются около 1500 студентов из Туркменистана.

Напомним также, что Казанский Федеральный Университет и министерство образования рассматривают возможность открытия в Туркменистане Учебно-методического центра русского языка КФУ. В таких центрах абитуриенты смогут сдавать вступительные экзамены в КФУ дистанционно./// nCa, 5 ноября 2019 г.