Туркменистан знакомится с российским опытом судостроения

Эльвира Кадырова

В конце сентября 2019 года делегация туркменских судостроителей и представителей транспортно-логистических и транспортно-экспедиторских компаний побывала на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Делегацию возглавил торговый представитель России в Туркменистане Елизаров Александр.

Целью встречи являлось знакомство с деятельностью предприятия, осмотр производственных мощностей, посещение строящихся на заводе судов, сообщает пресс-служба Невского ССЗ.

Туркменские специалисты ознакомились с несколькими проектами, реализуемыми на заводе, а также побывали в цехах, осмотрели стапели.

В их числе многоцелевые сухогрузные теплоходы класса «Волго-Дон макс» проекта RSD59, не имеющие аналогов в мире.

Также были представлены многофункциональные спасательные суда-буксиры мощностью 2,5-3 МВт проекта MPSV12. Эти судна уникальны по своей оснащенности и техническим возможностям.

Еще один продемонстрированный проект – это грузопассажирские суда проекта PV22. Суда предназначены для перевозки 146 пассажиров, генеральных грузов, контейнеров и легковых автомобилей. Эти паромы оборудованы специализированными каютами для людей с ограниченными возможностями.

В рамках встречи состоялось обсуждение возможностей и направлений сотрудничества в сфере судостроения и судоремонта между Россией и Туркменистаном.

Судостроение – относительно молодая отрасль для туркменской экономики. В мае 2018 года на территории Международного морского порта в Туркменбаши открылся судостроительный завод “Балкан”, рассчитанный на строительство 4-6 судов в год и ремонт 20-30 судов. И как отметил на одном из правительственных совещаний Президент Бердымухамедов, цели и задачи транспортной политики Туркменистана требуют наращивания возможностей отечественного флота.

В соответствии с Программой промышленно-коммуникационного сектора Туркменистана, на 2019-2025 года, планируется строительство нескольких типов морских и речных судов, в том числе буксирных кораблей, погрузчиков-разгрузчиков, сухогрузов, паромов класса Ro-Ro, нефтеналивных танкеров и т.д.

Согласно Программе, к 2025 году объем транспортировок морским и речным транспортом Туркменистана составит 2,088 млн.тонн, что на 112,3% превысит показатели 2019 года.

О Невском судостроительно-судоремонтном заводе

Невский судостроительно-судоремонтный завод – одно из старейших предприятий водного транспорта на Северо-Западе России, расположен в городе Шлиссельбурге в 40 километрах от Санкт-Петербурга вверх по реке Неве на выходе в Ладожское озеро.

Началом истории Невского завода послужило строительство крупнейшего гидротехнического сооружения Европы Староладожского канала в 1719 году. Со временем грузопоток по Староладожскому каналу настолько возрос, что возникла необходимость в ремонте и обслуживании проходящих судов. Именно поэтому в 1913 году были открыты Шлиссельбургские судоремонтные мастерские (ныне Невский судостроительно-судоремонтный завод).

В последующие годы “Невский ССЗ” построил более 300 судов различного класса и назначения от малых пассажирских до буксиров и судов класса «река-море». Завод освоил новые технологии и увеличил производственные мощности для развития не только основного направления – судостроения, но и традиционного, судоремонта.///nCa, 2 октября 2019 г