Посольство ОАЭ наградило дипломами состав туркменской сборной, участвовавшей в Специальных Олимпийских Играх в Абу-Даби

В среду в посольстве ОАЭ в Туркменистане состоялась церемония вручения дипломов туркменскому спортивному контингенту, принявшему участие во Всемирных летних Специальных Олимпийских играх, прошедших в Абу-Даби в марте 2019 года.

Цель состояла в том, чтобы поощрить спортсменов, которые успешно поучаствовали в Играх и завоевали несколько медалей. Мероприятие также очередным событием, продемонстрировавшим братские отношения между ОАЭ и Туркменистаном, которые продолжают укрепляться на протяжении многих лет.

Ниже приведено выступление временного поверенного в делах ОАЭ в Туркменистане Абдулазиза Абдулла Аль-Хашеми:

Ваше Превосходительство Искандеров Тофик Алиевич -Генеральный Директор Национального Центра Специальной Олимпиады Туркменистана! Дорогие тренера и спортсмены! Уважаемые гости!!!

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех Вас за участие в данной церемонии вручения почетных грамот туркменским олимпийским спортивным героям участвовавших на Всемирных Летних Специальных Олимпийских Играх прошедших в Абу-Даби (ОАЭ) в марте 2019 года. Поистине они показали высокие спортивные результаты, и мы гордимся их достижениями.

Как все вы знаете Специальные Олимпийские игры World Games Abu Dhabi 2019 это крупнейшее спортивное и гуманитарное событие в мире, которое прошлое 14 по 21 марта 2019 года и собрал 7000 спортсменов из более чем 190 стран мира, которые соревновались в 24 официальных олимпийских видах спорта.

Всемирные Специальные Олимпийские игры в Абу-Даби прошли под патронажем Его Высочества шейха Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ. Эти Игры стали первыми в истории Специальной Олимпиады, проводимых в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и самыми универсальными за всю 50-летнюю историю «специальных олимпиад».

Специальные Олимпийские игры-2019 в Абу-Даби являются неотъемлемой частью местных, национальных и региональных планов по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями в соответствии с представлениями ОАЭ о едином и инклюзивном обществе. На Специальных Олимпийских играх – 2019 в Абу-Даби спортсмены соревновались в 24 различных индивидуальных и командных видах спорта.

Делегация Туркменистана также принимала участие в 7 видах спорта – легкая атлетика, плавание, настольный теннис, дзюдо, теннис, бадминтон, гимнастика. Делегация Специальной Олимпиады Туркменистана завоевала 8 медалей – 4 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые медали. Это очень большое достижение. В связи с этим знаменательным событием Посольство ОАЭ в Туркменистане приняло решение о награждении всех членов туркменской делегации, участвовавших на Специальных Олимпийских играх 2019 в Абу-Даби почетными грамотами.

Спасибо за внимание!/// nCa, 8 августа 2019

Несколько снимков с мероприятия: