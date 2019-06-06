«MesseFrankfurt» продемонстрировал возможности Туркменистана совместно с AkyllyTilsimat

Крупнейшая в мире выставочный организатор Messe Frankfurt сотрудничает с туркменской компанией Akylly Tilsimat.

4 июня 2019 года в отеле “Йылдыз” состоялась конференция-презентация, на которой были продемонстрированы возможности экспортного потенциала Туркменистана через инструменты, предлагаемые Messe Frankfurt.

В ноябре 2018 года компанияAkylly Tilsimat подписала соглашение с Messe Frankfurt, и сегодня является их официальным представителем в Туркменистане.

Региональный менеджер Messe Frankfurt по Центральной Азии Юрген Верц, президент Messe Frankfurt France, Микаэл Шерпе и его помощник Аллан Гименезприбыли в Ашхабад для участия в конференции.

Представители компании рассказали о возможностях ярмарки и об уже плодотворном сотрудничестве с Туркменистаном. Портфолио Messe Frankfurt включает в себятакиеярмарки, какApparel Sourcing Paris, Avantex Paris, Leatherworld Paris, Shawls &Scaves Paris, Texworld Paris, Texworld Denim, Textile Care и JET Expo.

Также на мероприятии выступила посол Федеративной Республики Германия Маргрет Юббер, отметив важность сотрудничества между Туркменистаном и Германией в области торговли.

Мяхри Ахмедова, генеральный директор Akylly Tilsimat, сказала: «Мы не просто помогаем вам выставить свою продукции на ярмарке, мы сопровождаем вас с момента подачи заявки и до возвращения в Туркменистан. Наши эксперты помогут вам выбрать именно ту выставку которая нужна именно вашей продукции».

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Akylly Tilsimat работает в сфере IT, бизнес-консалтинга и организации мероприятий.

В октябре 2018 года был организован первый международный форум Telwas “Цифровой Туркменистан”.

В компании работает профессионально грамотная, сосредоточенная и слаженная команда.

С Akylly Tilsimat, представляющей Messe Frankfurt в Туркменистане, созданы основные предпосылки для большого экспортного прорыва Туркменистана.

Индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия Туркменистана смело осваивают самые разные сферы. Их продукция и услуги заслуживают внимания мировых рынков. Именно здесь партнерство между Messe Frankfurt и Akylly Tilsimat может сыграть решающую роль.

Для получения дополнительной информации и участия в выставках Messe Frankfurt, пожалуйста, свяжитесь с Akylly Tilsimat по телефону +993 65 102284 или по электронной почте hello@akyllytilsimat.com

/// nCa, 6 июня 2019 года