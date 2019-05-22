Итальянское и швейцарское кино в Ашхабаде

24-25 мая в столичном кинотеатре «Ашхабад» состоится показ итальянского и швейцарского кино, организованный Посольствами Италии и Швейцарии в сотрудничестве с Министерством культуры Туркменистана.

Документальный фильм «Pasta nera» Алессандро Пива (показ в пятницу, 24 мая в 19:00 ч, с русскими субтитрами) повествует о социально-экономическим сложностях в Италии в годы после второй мировой войны. Это история о сострадании, национальной солидарности и о тысячах детей южных регионов, которые благодаря самоотверженным усилиям женского союза были вырваны из лап черного голода и переданы в семьи из северной и центральной частей страны.

Драматическая кинолента «Аззурро» Дениса Рабалья совместного производства Франции, Италии и Швейцарии (показ в субботу, 25 мая, в 16:00 ч, с итальянскими и русскими субтитрами) рассказывает о дедушке и его слепой внучке. Дед Джузеппе, который после многих лет работы в Швейцарии возвращается в Саленто, где живет его внучка Карла, страдающая от серьезного заболевания глаз. Вместе они возвращаются в Швейцарию, в надежде вернуть девочке зрение.

Показ проводится в рамках II Всемирной недели итальянского кино. Вход – свободный.