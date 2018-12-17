Астана Международный Финансовый Центр

В декабре 2015 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный Закон о создании Международного Финансового центра “Астана” и в свойственном ему управленческом стиле поставил амбициозную задачу: Центр должен стать главным финансовым хабом и войти в число ведущих финцентров Азии в кратчайшие сроки.

Открытие и запуск первых торгов ряд международных специалистов прогнозировали не раньше, чем через 5-6 лет. В лучшем случае. Правительство Казахстана пообещало реализовать идею раньше и не подвело. Итак, пуск был дан.

Первой компанией, ценные бумаги которой выставили на торги, стал казахстанский тяжеловес АО «Казатомпром». Как говорится, зашли сразу с козырей. Это и не удивительно. Компания считается крупнейшим в мире производителем природного урана (на ее долю приходится около 20% мирового рынка добычи руды) и интерес к ней рыночных игроков очень высок.

Помимо «Казатомпрома» в тот день на бирже в Астане свои акции представили 49 иностранных и 16 казахстанских компаний, а также 2700 граждан Казахстана.

В ближайших планах на бирже МФЦА будут размещены также акции «Казахтелекома», «Эйр Астаны», «КазМунайГаза» и других национальных компаний Казахстана. И это формирует особый момент доверия для иностранных инвесторов. То есть национальные компании Казахстана, которые выходят на IPO, на площадке МФЦА будут торговаться в рамках европейских правил. Зарубежный бизнес, таким образом, получит понятные и прозрачные условия для инвестирования в экономику Казахстана.

Гарантией надежности этих инвестиций станет не только идеальная репутация Казахстана и первое место в мировом рейтинге Doing Business по защите миноритарных инвесторов, но и тот факт, что в состав акционеров МФЦА входят авторитеты мировой финансовой системы: один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и биржа NASDAQ, которая специализируется на торговле акциями высокотехнологичных компаний.

Главное преимущество МФЦА и всех его участников, в каком бы статусе они не приходили на эту площадку – независимость суда от существующей судебной и политической системы. Международный арбитражный центр при МФЦА работает по нормам британского права. Суд МФЦА способен рассматривать очень сложные категории дел, а у стороны, подающей иск, есть целых три года, чтобы это сделать. Не вдаваясь в детали судебных процедур на площадке, общими словами можно сказать, что МФЦА готов обеспечить правовую атмосферу, отвечающую самым высоким международным требованиям и это, безусловно, привлекает рыночных игроков.

В общем, все условия созданы, старт дан и дальше МФЦА должен стать пусковой площадкой для участников финансового рынка. В юрисдикции Центра уже зарегистрировались 88 компаний. До конца 2020 года по планам эта цифра будет доведена до 500. Сам МФЦА к этому времени должен войти в ТОП-50 международных финансовых центров в мире.

Понятно, что такие сроки и планы могут вызывать немало скепсиса. Так быстро подобные проекты не реализуются. Но у Казахстана, как известно, своя шкала времени. Отстроить в степи новую ультрасовременную столицу с футуристическими пейзажами и передовыми технологиями за 20 лет и вывести страну в топ-50 развитых государств и топ-30 в рейтинге Doing Business – для Казахстана эти задачи оказались легко выполнимыми. Что уж говорить о запуске финансового центра.