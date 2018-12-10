Церемония пуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции

[на основе материалов,опубликованных на официальном вебсайте Президента Таджикистана от 16 ноября2018 г, http://president.tj/ru/node/18898]

16 ноября 2018 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в церемонии ввода в строй первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

Для участия в этом историческом событии в Таджикистан также прибыли высокопоставленные представители различных стран мира, в том числе Российской Федерации, Республики Италия, Индии, Пакистана, Афганистана, Беларуси, Украины, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, других государств и авторитетных региональных и международных организаций.

Весть о пуске первого агрегата этого крупнейшего гидроэнергетического объекта красной нитью проходит через сообщения мировых средств массовой информации. Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС в прямом эфире транслировалась по всем государственным теле- и радиоканалам Таджикистана. Также это важное мероприятие освещали более чем 200 отечественных и зарубежных журналистов, влиятельных международных информационных агентств из США, Италии, Германии, России, Японии, Великобритании, Китая, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств.

Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон вначале на строительном участке нажатием кнопки сдал в эксплуатацию 500 кВ линию электропередачи «Душанбе-Рогун», тем самым осуществил давнее чаяние таджикского народа.

Линия электропередачи 500 кВ «Душанбе-Рогун» построена в рамках проекта «Восстановление и строительство линий электропередачи в районах республиканского подчинения», общая стоимость которого составляет 650 млн сомони. Реализация проекта началась в сентябре 2017 года, а завершение работы в этом направлении запланировано на август 2021 года.

Затем Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон дал старт деятельности Центра комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией Рогунской ГЭС.

Монтаж оборудования «КРУЭ» завершился в 2018 году на высоком качественном уровне с участием местных опытных специалистов.

На этом закрытом объекте установлено 19 единиц 500 кВ элегазовых устройств и 4 единицы 220 кВ. Электроэнергия из этого объекта будет поступать в единую энергетическую систему страны посредством шести 500 кВ воздушных линий электропередачи. Таким же образом отсюда будет поступать электроэнергия до электрической подстанции города Рогун.

Деятельность этого мощного центра осуществлена на высоком уровне в сотрудничестве с известной германской компанией «Siemens». Именно из этого зала посредством оборудования производства авторитетных мировых компаний электроэнергия, рождаемая на Рогунской ГЭС, будет направляться на линии электропередачи.

Внутри здания КРУЭ установлены 57 единиц 500 кВ полюсов элегазовых включателей, 99 трансформаторов, 30 модулей – удлинителей, 168 единиц распределителей, 48 трансформаторов напряжения, 30 единиц ограничителей 500 кВ напряжения. Наряду с 36-ю полюсами вмонтированы средние модули электропередачи. Все 500 кВ полюсы оснащены защитными металлоконструкциями.

16 ноября 2018 года в истории государственности суверенного Таджикистана произошло важное судьбоносное событие, и был сделан еще один устойчивый шаг на пути к достижению полной энергетической независимости страны.

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в торжественной обстановке запустил первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции и дал старт деятельности этого великого объекта века, который будет способствовать всемерному развитию нашего государства.

В церемонии запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции приняли участие строители станции, активисты, представители интеллигенции, молодежи, ветераны труда, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе, и эксперты авторитетных организаций и объединений мира.

После ввода в действие первого агрегата ГЭС была подключена к общей энергетической системе страны. Отныне электричество этого храма света и тепла Таджикистана – Рогунской ГЭС будет поступать в дома таджикистанцев.

Славный таджикский народ с нетерпением ждал этого дня.

На церемонии сдачи в эксплуатацию первого агрегата станции Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул: «Этого радостного дня многие годы ждали все жители Таджикистана, а самоотверженные и патриотически настроенные труженики – высококвалифицированные специалисты и строители денным и нощным трудом приближали это историческое событие. Другими словами, этот день является днем света и осуществления национальных чаяний».

В машинном зале Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон в честь этого исторического события – пуска первого агрегата Рогунской ГЭС оставил автограф в книге «Рогун – Дворец света».

Точность работы запущенного агрегата Рогунской ГЭС была определена возложением монеты, и таким образом работа первого агрегата станции была признана отвечающей требованиям.

Напомним, что 29 октября 2016 года с непосредственным участием Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона было положено начало строительства плотины Рогунской гидроэлектростанции. В тот день Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон, сев за руль бульдозера и полтора часа продвигая огромные валуны и камни, перекрыл русло реки Вахш и дал старт созданию плотины ГЭС.

Рогунская ГЭС является мощнейшим объектом в каскаде станций на реке Вахш и состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт. Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (более 17 миллиардов киловатт/часов) станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе. Эта цифра по сравнению с производственной мощностью Нурекской ГЭС превосходит в полтора раза.

Глава государства назвал «Рогун» судьбоносным объектом, великим источником жизненных благ для народа Таджикистана. Начало деятельности электростанции является важнейшим событием в истории государственности таджикского народа, и оно золотыми буквами будет вписано в историческую летопись. Ибо производимое здесь экологически чистое электричество полностью удовлетворит запросы Таджикистана в электричестве и даст серьезный толчок развитию национальной экономики страны.

Сегодня свою деятельность начал первый агрегат. А в следующем году общими усилиями самоотверженных тружеников будут введены в действие и остальные агрегаты станции. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон своей дальновидной и гуманистической политикой всегда придает первостепенное значение повышению благосостояния народа.

Каждая поездка Главы государства на строительную площадку станции укрепляла дух строителей этого храма света, и было очевидно, что указания и напутствия Президента страны уважаемого Эмомали Рахмона по качественной и своевременной сдаче объекта являются для них источником вдохновения и мерилом деятельности.

В ответ на созидательные призывы Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона свой достойный вклад в возведение станции внесли более 25 тысяч строителей, инженеров и других технических работников. Трудовой подвиг строителей, твердо намеренных запустить остальные агрегаты, продолжается.

Этот важный стратегический объект будет служить для обеспечения достойной жизни нынешнего и будущих поколений народа Таджикистана. Он заложит благоприятную почву для развития национальной экономики и в целом всех сфер жизни общества. После полной сдачи станции появятся возможности для создания десятков крупных и малых промышленных предприятий и тысяч новых рабочих мест.

В период независимости ради осуществления созидательных планов и программ Правительства Республики Таджикистан, направленных на обеспечение достойной жизни народа, и с целью достижения энергетической независимости по указаниям Президента страны уважаемого Эмомали Рахмона повсеместно началось рациональное и экономное использование гидроэнергетических ресурсов, строительство и реконструкция больших и малых электростанций, высоковольтных линий электропередачи и электрических подстанций.

Так, начались реконструкция и создание Рогунской ГЭС, реконструкция и обновление Нурекской, Сарбандской и Кайраккумской ГЭС, сдача в эксплуатацию гидроэлектростанций «Сангтуда-1», «Сангтуда-2», «Памир-1», а также «Таджикистан» на высоте 3500 м над уровнем моря в отдаленном Мургабском районе, Душанбинской ТЭЦ, электрических подстанций «Душанбе» и «Согд» (каждая мощностью 500 киловатт), 500-киловольтной линии электропередачи «Юг-Север», 220 и 500-киловольтных закрытых элегазовых центров распределения на Нурекской ГЭС, 220-киловольтных электрических подстанций «Лолазор», «Хатлон», «Айни», «Шахристан», «Шахринав», «Герань-2», 220-киловольтных линий электропередачи «Лолазор — Хатлон», «Таджикистан — Афганистан», «Худжанд — Айни», «Кайраккум — Согд», «Айни — Рудаки» и практическая реализация проекта CASA-1000 и т. д. Все это является крупным достижением Таджикистана на пути к энергетической независимости. И все они стали возможными благодаря мудрой дальновидной политике Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. С реализацией множества проектов в этом направлении за 10 последних лет производственные мощности энергетической системы страны увеличились на 1320 мегаватт, и были сданы в эксплуатацию более 1300 километров 500, 220 и 110-киловольтных линий электропередачи.

После запуска первого агрегата Рогунской ГЭС Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон на месте возведения плотины выступил перед большим количеством людей, которые собрались на церемонию запуска первого агрегата.

Президент страны Эмомали Рахмон поздравил всех жителей страны и зарубежных соотечественников с этим важным событием.

Глава государства от имени всего таджикского народа, от своего имени и Правительства страны выразил искреннюю благодарность строителям, возводителям этого величественного храма света, которые проявили мужество и героизм, чувство патриотизма на этом созидательном трудовом поприще, народной арене доблести и чести.

Было подчёркнуто, что Правительство страны с первых дней независимости с целью обеспечения необходимых условий устойчивого развития направило все ресурсы и имеющиеся возможности на строительство электростанции. Руководство государства и правительства глубоко осознавало, что Рогунская ГЭС является важнейшим фактором социально-экономического развития страны, обеспечения достойной жизни народа, то есть благополучного будущего нашего любимого Таджикистана.

Строительно-монтажные работы на Рогунской ГЭС осуществляются с привлечением 70 организаций и учреждений, известных отечественных и зарубежных подрядчиков, 22-х тысяч специалистов и рабочих, более 90% которых составляют граждане Таджикистана, а также с использованием 3600 машин и механизмов.

Глава государства подчеркнул, что наряду со сдачей в эксплуатацию объекта первой очереди Рогунской ГЭС началось производство электроэнергии, исторического события, свидетелями которого мы сегодня с вами стали, до настоящего времени завершено много работ на других основных и вспомогательных объектах.

В частности, построена и сдана в эксплуатацию 500-киловольтная линия электропередачи «Рогун – Душанбе».

Сегодня и завтра Рогун будет предметом высокой гордости каждого жителя нашей любимой Родины, источником вдохновения, патриотических чувств славного таджикского народа.

В завершение Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон ещё раз искренне и от всего сердца поздравил всех славных жителей дорогого независимого Таджикистана с первым лучом и первой искрой, даруемых нам этим величественным дворцом света нации.

На торжественной церемонии в честь запуска первого агрегата Рогунской ГЭС выступили Вице-президент Всемирного банка по регионам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер и заместитель Министра иностранных дел Итальянской Республики Манлио ди Стефано.

Можно с уверенностью сказать, что с пуском первого агрегата Рогунской ГЭС население страны во все времена года будет обеспечено электроэнергией, а деятельность промышленных производственных предприятий в городах и районах страны получит новый импульс, и еще больше увеличится производственная мощность суверенного Таджикистана в направлении производства конкурентоспособной и нацеленной на экспорт продукции.

По утверждению международных экспертов, начинание Главы таджикского государства в создании Рогунской ГЭС является результатом нравственного подвига, уникального таланта управления страной, бесконечной любви к Родине и народу, неустанных усилий во имя обеспечения достойной жизни народа. Это начинание не только обеспечит энергетическую независимость страны и даст беспрецедентный толчок развитию национальной экономики, но и придаст новое качество и содержание жизнеутверждающей общенациональной идее единства народа Таджикистана.

Действительно,Рогунская ГЭС озарит светом и теплом наши дома и сердца, на реках страны,источниках света будут созданы новые гидроэлектростанции, громадныеэнергетические ресурсы и созидательные усилия народа под мудрым руководствомОснователя мира и национального единства – Лидера нации, Президента РеспубликиТаджикистан уважаемого Эмомали Рахмона сделают Таджикистан многократно краше иблагоустроеннее, а благодаря этому грандиозному объекту таджикский народполучит огромные жизненные блага.

Pictures from the event:

/// nCa, 10 December 2018