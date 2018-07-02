ЖурналистыощутилисердцеВеликогошелковогопути – часть2

ТарикСаиди, Кадырова Равиля и Кадырова Эльвира

Земля под нашими ногами шипела, воздух был раскален,а в руках – противоядие от этой жары. Хозяева мероприятий организовали широкий ассортимент бутербродов, напитков, воды, охлажденные бутылки которых успокаивали своей прохладой.

Мы стояли на невысоком холме, где работала землеройная бригада. Они раскопали что-то похожее на глубокий колодец, хотя и не были уверены в этом. От песка и грунта очищалось нечто, похожее на основание, возможно, каменной башни.

Эксперт из музея рассказал о том, что из почти 200 гектаров Амульской территории проведение раскопок возможно только на 70 гектарах, так как остальная площадь уже занята с ранних советских времен городом Туркменабадом. Мы, взобравшись с одной из сторон холма, могли видеть крыши домов с трех других сторон.

Внешние края холма были окружены остатками валовых укреплений. Две стороны холма – достаточно крутые, на них можно подняться только при помощи альпинистского снаряжения. С одной стороны бывшего городища виднеются следы оборонительных рвов. В период своего расцвета Амуль, должно быть, был городом, имевшим естественную и искусственную защиту.

В результате недавних раскопок, были обнаружены две кирпичные стены, расположенные совсем близко друг к другу, возможно, это был проход между двумя комнатами.

Спустившись с холма, мы оказались на широкой и ровной площади. Здесь развернулась мини-экспозиция фотографий и артефактов – одним словом те находки, которые проливают свет на жизнедеятельность Амуля.

Собственно, Амуль-это название огромной территории и нам удалось побывать на крепости Амуль(АмульГаласы).

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять – почему Амуль был выбран в качестве отправной точки ралли “Шелковый путь” (Амуль-Хазар 2018).

Крепость Амульсоединяла четыре главных артерии Шелкового пути. —– Одна дорога шла в Мерв, Сарахс и далее в иранском направлении, в конечном счете, ведущая либо к Персидскому заливу, либо в Турцию и Европу. Еще одна дорога, раздваивавшаяся вблизи Герата, связана с сетью дорог, уходивших в Южную Азию. В Амуль также вели дороги из Китая. Западная дорога вела через Куня-Ургенч в Россию и Европу.

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Амуль все еще хранит свои секреты. Будет проделано немало работы, прежде чем общественность узнает о богатом прошлом этого крупнейшего города Центральной Азии.

Считается, что Амуль был основан на левобережье Амударьи в 3 веке до нашей эры. Караваны из самых дальних окраин конца Китая добирались до Амуля за 150 дней и еще за 80 дней до границ Римской империи.

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Изучение Амуля не будет полным без более широкого ознакомления с другими археологическими находками и историческими памятниками Лебапскоговелаята.

От Фараба до Керки и от Бешира до Койтендагатянутся слои истории.

продолжение следует. . .